BILLA spouští nový web spolu s lifestyle blogem

Zdroj: oficiální zdroj

Zdroj: oficiální zdroj

Zdroj: oficiální zdroj

Zdroj: oficiální zdroj

Zdroj: oficiální zdroj

Trendem, který nový web společnosti BILLA následuje, je propojení se sociálními sítěmi značky. Dění na sociálních sítích tak můžete sledovat přímo na webu www.billa.cz , kde najdete nejnovější posty, a tak vám neuniknou žádné soutěže a akce.Plně responzivní verze webu umožňuje návštěvníkům stránek pohodlné prohlížení z jakéhokoliv zařízení, ať už z mobilního telefonu nebo tabletu. Celý web prošel zjednodušením, je přehledný, více intuitivní a vyhledávání informací je snazší.Náš tip: Vylepšení webu oceníte zejména u procházení mapy supermarketů BILLA ve vašem okolí. Nechybí možnost navigace do prodejny, otevírací doba a jiné praktické informace o prodejnách.Zcela novou sekcí na webu je lifestylový blog , který nabízí množství inspirace, receptů, článků věnovaných zdravému životnímu stylu, sezónním tématům a radám do domácnosti.Na webu si přečtete aktuální jarní číslo magazínu Gusto v online verzi nebo si jej můžete vyzvednout ve stojanech u pokladen v prodejnách BILLA, jak jste zvyklí.„Mezi připravovanými funkcemi, které v budoucnu stránky obohatí, budou například registrace do BILLA Bonus Clubu či ověření bodového stavu na zákaznickém kontě,“ uvádí Simona Breen, marketingová ředitelka BILLA ČR.Je na co se těšit. Sledujte BILLU v novém, abyste nepřišli o zajímavé novinky.