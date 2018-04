Billboard u dálnice zabíjel. Přitom tam už přes půl roku neměl stát!

Tragicky skončila minulou sobotu dopravní nehoda na dálnici D11. Auto vyjelo ze silnice a narazilo do billboardu, řidič nepřežil. Billboardy přitom už téměř osm měsíců nemají u dálnic co dělat.

Nehoda se stala na 10. kilometru ve směru na Hradec Králové. 31letý řidič náhle vyjel ze silnice, kde se odrazil od billboardu, následně vrazil do kanálu a jeho auto se několikrát přetočilo přes střechu. Po strašlivé nehodě skončilo auto v příkopu, řidič z něj částečně vypadl a skončil pod ním. Trosky byly rozesety desítky metrů od billboardu.

Těžko říct, jestli by řidič měl šanci nehodu přežít, kdyby mu billboard nestál v cestě. Jisté ale je, že už tam dávno neměl co dělat. Do loňského září totiž měli majitelé ze zákona povinnost billboardy od dálnic a silnic I. tříd odstranit. Jenže to se většinou nestalo.

Na to poukazuje také obecně prospěšná organizace Kverulant.org, která už téměř deset let za zákaz billboardů bojuje. "Odstranit je měli jejich majitelé nebo příslušný úřad. Nařizuje jim to zákon přijatý již před pěti lety. Billboardáři však prohlásili, že zákon je blbý, a tak se dodržovat nemusí a ministr dopravy Dan Ťok se nedávno nechal slyšet, že ministerstvo prý nemá dostatek lidí na to, aby billboardy odstranil," tvrdí zástupci organizace.

Podle Kverulanta je sobotní nehoda důkazem spáchání trestného činu obecného ohrožení a podává na billboardáře i na úředníky trestní oznámení.

Podle ministerstva dopravy bylo do letošního dubna odstraněno celkem 446 reklamních poutačů. Čtyři stovky odstranili provozovatelé reklamy na základě výzev ministerstva či z vlastní vůle, dalších zhruba pět desítek odstranili pracovníci jednotlivých středisek správy a údržby silnic. Kolem dálnic zbývá odstranit asi 900 nelegálních billboardů.

Nejvíc billboardů bylo odstraněno od dálnice D1, výrazně jich ale ubylo také u D2, D5 či D8. Podle ministra dopravy Dana Ťoka mohou za pomalé odstraňování billboardů jejich majitelé a provozovatelé. Kdyby prý sami chtěli, nestál už by kolem dálnic jediný nelegální billboard.

"Podle zákona nemůže jen tak někdo přijít a sám od sebe reklamní zařízení jednoduše odříznout. Ke každému musí být doložena řada dokladů, aby odstranění reklamního poutače nešlo právně zpochybnit a začít napadat jako poškození cizí věci," říká ministr dopravy s tím, že nejvíc by pomohlo, kdyby majitelé reklamních zařízení sami zrychlili a svoje reklamní poutače na vlastní náklady odstranili pryč a tím dostáli svým zákonným povinnostem.

Někteří majitelé podle minsiterstva při odstraňování billboardů cíleně obstruují, například účelovou změnou vlastníka nebo sídla společností provozující dané reklamní zařízení. Při samotné demontáži zařízení pak na pracovníky údržby dálnic volají policii s poukazem na to, že dochází k ničení jejich majetku.

Podívejte se na reportáž z Televizních novin: