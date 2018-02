Billboardy měly zmizet skoro před půl rokem, velká část pořád stojí

Billboardy všude, kam se podíváš. A to i přesto, že před pěti měsíci začal platit zákaz jejich stavění do ochranných pásem vedle dálnic a silnic prvních tříd. Změna ale nenastala.

"Zákon jednoznačně stanovil povinnost odstranit reklamní zařízení jejich provozovatelům a měli to udělat už 1. září. Takže tu povinnost porušují," uvedl tiskový mluvčí Ministerstva dopravy ČR Tomáš Neřold.

Ministerstvo nemůže neposlušné provozovatele nijak postihovat. Může je maximálně k odstranění vyzvat, billboard pak spolu s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR) samo odstranit a náklady na provozovateli vymáhat. To ale může být zdlouhavé.

"Ta technologie samotná na místě je poměrně jednoduchá, zabírá řekněme několik desítek minut, maximálně hodinu i s přípravou. A vyjde něco mezi 7 a 30 tisíci korunami," uvedl mluvčí ŘSD ČR Jan Rýdl.

Terčem kritiky se často stávají zadavatelé reklam. Ti ale o umístění billboardů nerozhodují. "To, jestli jsou nosiče reklamní v souladu se zákonem, to je věcí jejich majitele a toho, kdo je prodává. My jako zákazník si kupujeme reklamní plochu a jejich povinností je provozovat tyto plochy v souladu se zákonem," potvrdil mluvčí Českých drah Radek Joklík.

Svaz provozovatelů venkovní reklamy upozorňuje, že všechny firmy sdružené ve svazu zákonné podmínky dodržují. "Zákon říká zakrýt a odstranit. My jsme zakryli motivem české vlajky a postupně odstraňujeme po dohodě s ministerstvem dopravy. Stahujeme jak nejrychleji se dá. Jsme limitováni jen nějakými technickými podmínkami," uvedl prezident svazu Marek Pavlas.

V ochranných pásmech dálnic a silnic prvních tříd by v současnosti mělo být ještě asi dva tisíce billboardů. Pokud by jejich demontáže probíhaly stále stejným tempem, trvalo by jejich odstranění zhruba rok.