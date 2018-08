Bitka stařenek v Praze! Jedna bila druhou holí, roztrhli je až strážníci

Incident se stal o víkendu v Čáslavské ulici. Podle několika svědků a navíc i před přijíždějící hlídkou městské policie tloukla jedna žena holí druhou. Obě už byly pokročilejšího věku. "Mladší z žen tloukla starší, která byla o holi, otevřenou dlaní do zad. Svého jednání zanechala až ve chvíli, kdy u ní hlídka zastavila," uvedla mluvčí strážníků Irena Seifertová.

70letá žena strážníkům sdělila, že se jedná o její 74letou sestru, kterou má svěřenou do péče. Péči o ni prý nezvládá, odmítla ale, že by jí fyzicky ubližovala. Prý jí jen dávala impulzy holí do zad, která má stejně vystlaná plenami, takže ji to nemůže bolet. Chtěla jen, aby pokračovala v cestě a nezdržovala ji.

Podle svědků však všechno bylo trochu jinak. "Přivolaná hlídka Policie ČR celou situaci vyhodnotila jako přestupkové jednání. Starší žena nebyla viditelně zraněna a nepožadovala od strážníků přivolání záchranné služby. Strážníci celou událost oznámili nejen příslušnému správnímu orgánu, ale také vyrozuměli odbor sociálních věcí," zakončila Seifertová.