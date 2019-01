Bitku na Proseku policie neřeší! V Praze se tvoří gangy mladistvých

Policie nebude vyšetřovat rvačku mladých lidí z pražského Proseku. Včera jsme vám ukazovali video, na kterém jeden mladík před obchodním centrem velmi surově zmlátil druhého. Policisté tvrdí, že pokud se na ně nikdo z aktérů neobrátí a nikdo se nezraní, nemohou se do případu vložit. Podobná zábava je přitom mezi mladými lidmi čím dál častější.

Rvačka, při které padají rány pěstí, lokty, kopance, a to i do ležícího na zemi. Obecenstvo se dobře baví, kolemjdoucí jsou nevybíravě častováni. Policisté si záznam z prosincové rvačky na popud televize Nova prohlédli, víc ale asi dělat nebudou. A to podle hesla Kde není žalobce, není ani soudce.



Televizi Nova se ozval osmnáctiletý mladík, který prý aktéry rvačky zná, sám se podobných akcí dříve účastnil. Důvody bývají malicherné a někdy ani žádné nejsou. Jde o násilí. “Teď právě nastává éra tady těch patnácti či šestnáctiletých, který se v nás shlédli a chtějí si dokazovat ego, chtějí být frajeři,“ popsal.



Bitkař je teď mezi kamarády za hrdinu. Brutální rvačky na veřejnosti jsou v módě. Odborníci se na to ale dívají jinak. Fenomén vzrůstající a mnohdy bezdůvodné agrese totiž začíná být problém. Často je to způsobeno pracovním vytížením rodičů.



V Praze se údajně utvořily party, jakési gangy mladistvých, které mají rozdělená jednotlivá nákupní centra. Tam pak tráví čas a také dělají problémy.



V loňském videu od centra Nové Butovice v Praze šla ochranka zklidnit partu, která dělala nepořádek v parku u obchodu. Pracovník ostrahy měl štěstí, že vůbec přežil. Tohle už policie řešila. Policisté i strážníci se chtějí na okolí obchodních center, jako je Prosek, zaměřit. Jakmile se ale objeví uniforma nebo auto, nikdo se nepere nebo se rváči prostě rozprchnou.