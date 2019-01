Bizarní diety, kterými si ničíme zdraví. Co rozhodně nezkoušet?

Cigaretová dieta



Jsou tací, kteří tvrdí, že cigareta zažene chuť jídlu. Kuřáci vědí, že na tom skutečně něco je, ale to neznamená, že začnete kouřit čtyřicet cigaret denně. Spíše se soustřeďte na zdravou stravu a cvičení. Dejte však pozor na opačný efekt. Jakmile přestanete kouřit, zaručeně začnete více jíst, protože nebudete vědět, co s rukama, tak pozor na to!



Vatová dieta



Vatová dieta je celosvětově uznávána možná tak modelkami, které touží být jako proutek a ze zoufalství hodlají vyzkoušet všechno. Při vatové dietě se jí jak jinak než vata. Ta ale sama o sobě příliš chutná není, takže se jednotlivé kousky máčí v džusu. Za pár dní sice zhubnete na kost, ale zdraví si budete muset dávat dohromady ještě pěkně dlouho.







Tasemnicová dieta



V roce 1900 se v Mexiku objevila tasemnicová dieta. Dieta spočívá v tom, že člověk sní vajíčko tasemnice, která v něm následně roste a požírá všechno, co člověk sní sám. Člověk tím hubne a tasemnice nabývá na rozměrech. Ve střevě může údajně dorůst až deset metrů a žít tam i několik let. Když pak člověk docílil vysněné váhy, vzal si antiparazitální tabletku. Znamenalo to, ale vyloučení tasemnice přirozenou cestou a to už není nic příjemného.



Ledová dieta



Další šílená dieta, která by vám měla pomoci zhubnout, se jmenuje ledová, a je úplně jednoduchá. Několikrát denně byste měli chroupat kostky ledu. Krk vám potom tak zmrzne, že nebudete mít během dne hlad. Je otázkou, jestli oblíbená metoda celebrit, skutečně funguje.







Monotónní diety



Jedna z nejnesmyslnějších diet je takzvaná monotónní dieta. Ta spočívá v tom, že jíte jen jeden druh potravin. Tato dieta musí člověka vést zaručeně ke stresu, protože je skutečně nervy drásající. V případě rýžové diety jíte týden jen rýži, v případě chlebové jen chleba. Existuje i vajíčková dieta, kde pak už nebudete chtít vejce nikdy v životě vidět. Jíst takto je pochopitelně nesmyslné, a stejně tak to platí i u předchozích čtyř diet, ale to vy dobře víte.