Bizarní hubnoucí kůry můžou zničit vaše zdraví

Jak hubnout zdravě, a co naopak nikdy nezkoušet

Způsobů, jak zhubnout, už lidstvo vymyslelo tisíce. Zdravá strava a dostatečný pohyb do dietních plánů paradoxně příliš často nepatří. Naopak. Na některé z prapodivných druhů dietních kúr museli jejich autoři vynaložit velkou dávku fantazie. V tomto článku najdete pár varovných příkladů, které rozhodně nezkoušejte! A naopak tip na to, jak se nežádoucích kil zbavit účinně, a hlavně zdravě.

Limonádová dieta

Podle této diety máte zhubnout pět kilo během deseti dnů. Stačí, když nebudete nic jíst a místo toho budete několikrát denně pít roztok vody, citrónu, javorového sirupu a kajenského pepře. Někteří důmyslní „dietáři“ doporučují přidat ještě roztok soli nebo projímadlo. Ale pozor! Podle lékařů jde o trend, který může způsobit poruchy příjmu potravy.

Pojídaní ledu

Chcete zaručeně zhubnout? Snězte každý den přibližně kilo ledu. K tomu nabádá tzv. ledová dieta. Ta vás sama o sobě nepoškodí. Hydratovat organismu je fajn, a tím, že do sebe dostanete více vody trochu zmírníte i váš hlad. Na druhou stranu od této diety nečekejte žádné zázraky. Možná přechodně shodíte pár deka, ale zaručeně vám bude větší zima.

Se zacpaným nosem

Zhubnout se dá prý i tím, že si při jídle budete zacpávat nos. Tím, že jídlo necítíte, si prý lépe uvědomíte, že je váš žaludek plný. Co na tom, že budete v restauraci vypadat jako blázni.

Přesnídávková dieta

Je to jednoduché. Prostě úplně vypustíte tuhou stravu. Budete od rána do večera pojídat dětské příkrmy a zhubnete. Na nějaký čas to asi fungovat bude, protože tím snížíte příjem denních kalorií. Nicméně pokud se později vrátíte k normálnímu jídlu, znovu přiberete. A možná víc, než jste zhubli.

Hlavně s rozumem

Když se pouštíte do hubnutí, myslete v první řadě na svoje zdraví. Začněte pozvolna. Rozložte si jídlo do více porcí a zamyslete se nad jeho správnou skladbou. Více se hýbejte. Pokud vás trápí nezvladatelný hlad, zkuste si od něj pomoc spíše přírodní cestou než nějakou bláznivou dietou. Dobrým parťákem v boji s hladem je český přírodní doplněk stravy Obezin. Ten obsahuje unikátní látku glukomannan, která potlačuje pocit hladu a usnadní vám tak hubnutí.