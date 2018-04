Bizon z Robinsona má problém: Pronásleduje býka na útěku!

Na Filipínách musel Bizon, jak se soutěžícímu Pavlovi přezdívá, čelit mnohdy hodně těžkým úkolům. S těmi se ale potýká i v běžném životě. Nedaleko jihočeského Tábora má farmu a právě odtud mu utekl devítiměsíční býk.

"Při přehánění a vážení z jedné stáje do druhé se splašil a utekl nám. Prorazil plot a zmizel v lese no,“ potvrzuje farmář Bizon. Štáb TV Nova se proto i s Bizonem vydal uprchlého býka hledat. V blízkosti farmy je golfový klub, s hledáním začali právě tam. Bohužel ale neúspěšně.

Vyplašený býk utekl někam do hustého lesa v okolí farmy. Lidé by se tak měli mít na pozoru. Býk se totiž může schovávat kdekoliv. "Jsem na něj pěkně naštvanej,“ říká Bizon a směje se.

Místní lesy projeli pátrači doslova křížem, krážem. Po úzkých a kamenitých cestách to ale nebylo místy vůbec jednoduché. Bizon spoléhá na to, že býka někdo zahlédne. Lidé by se půltunové zvíře ale určitě neměli pokoušet sami chytat.

"Sousední chovatele jsme obeznámili, aby okamžitě volali v případě, že by se objevil,“ věří Bizon, že se ho býček najde. Hledání může trvat několik dnů i týdnů. Mezi ostatní býky už se ale nevrátí.