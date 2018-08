Blízcí vzpomínají na vojáky: "Žil pro to, co dělal, pomohl každému!"

Před sedmi lety se Martin Marcin přestěhoval do Dívčic u Českých Budějovic. Dnes na oknech jeho domu hoří svíčky a sousedé sem přinášejí květiny.

"Byl hodnej, kamarádskej, vstřícnej. Žil pro to, co dělal, to na něm bylo vidět. Byl ochotnej pomoct každému. Dokonce tady zavedl takovou tradici vánočního posezení před barákem. To po něm zůstane," popsal jeden ze sousedů padlého vojáka.

"Byl hodně velký kamarád, vždycky jsme tady měli nějaké oslavy, na Vánoce a tak," dodal další soused. "Co je nejdůležitější, je ta ztráta osobní, protože to byl mladej kluk, co měl rodinu, přítelkyni a kamarády, mezi který se počítám i já," uvedl starosta Dívčic Radek Livečka.

Lidé si Marina pamatují jako člena dobrovolných hasičů. Ve vsi ho potkávali s jeho psem. Podle místních to byl člověk, který dokázal rozhýbat život v malé obci. "Jednou z možností, kterou v tuto chvíli plánujeme, je, že bychom rádi Martinovi tady v Dívčicích postavili nějakou pamětní desku," doplnil Livečka.

Na Marcina vzpomínají kamarádi a blízcí také na sociálních sítích. "Marti, jednou si tu chlazenou spolu dáme. O Samanthu se postaráme, nikdy nezapomenu," napsala Katka.

"Můj milý exmanželi, vždy jsem ti říkala, nelez tam, kam nemáš. Jednou jsi mohl poslechnout. Ale i tak jsem na tebe neskutečně pyšná a hrdá," uvedla zase Jana.

Tragédie zasáhla i nedalekou Hlubokou nad Vltavou. Právě tam se narodil a vyrůstal 28letý Kamil Beneš. "Budeš mi chybět, kamaráde. Vzpomínám na časy strávené ve školní lavici po boku tebe - od základky po střední. Sice jsi nám odešel moc brzy, někomu jako kamarád, bratr, syn, manžel, ale hlavně jako TÁTA! Ale společný prožitý čas nám už nikdo nevezme," tvrdí Filip.

"Odpočívej v pokoji, Kamčo. Byl jsi super kluk a zasloužíš si velké díky za to, za co si bojoval," dodala Petra. Pochován bude Kamil na zdejším hřbitově. Smuteční obřad proběhne v kostele, kde dělal v dětství ministranta.

"My jsme nevytvářeli žádné pietní místo, protože předpokládám, že se na Hluboké uskuteční pohřeb s vojenskými poctami. Takže každý, kdo se bude chtít s panem Benešem rozloučit, může přijít," sdělil starosta Hluboké nad Vltavou Tomáš Jirsa.

V Mokrouších na Plzeňsku lidé vzpomínají na Patrika Štěpánka v místní kapličce, kde vzniklo pietní místo. Zemřel v pouhých 25 letech. "Mrzí mě s manželem, že Ti, Patriku, přestup přinesl toto. Odpočívej v pokoji," napsala Věra.