Blíží se další krize? Akcie na celém světě výrazně oslabily

Akcie táhne dolů zejména průmysl a banky, na které doléhají obavy z hospodářské recese. "V propadech hlavních burz se promítá zejména strach z budoucího vývoje ekonomik," vysvětluje ekonom Tomáš Vlk z Patria Finance. Podle něj mezi investory zakořenil pesimismus a objevují se i obavy z recese, které jsou však podle Vlkova názoru stále dost předčasné.

Americká burza znovu otevřela ve čtvrtek po jednodenní pauze kvůli státnímu smutku a pohřbu prezidenta George Bushe. Podle analytiků to ale rozhodně nebyl hezký začátek. Hlavní akciové indexy totiž ve čtvrtek padaly asi o 2,5 procenta.

Ve čtvrtek oslabily i evropské trhy. A to o dvě až tři procenta. Londýnská burza klesla na nejnižší hodnotu za poslední dva roky. Pražská burza od začátku týdne oslabila o více než tři procenta.

"Na pražské burze je vliv nálady ve světě citelně znát, ale třeba česká koruna odolává zatím velmi dobře. Vzhledem ke stále vysokému objemu peněz zaparkovaných v domácí měně však ani ona není úplně v bezpečí," říká Tomáš Vlk k vlivu propadu akcií na Česko.

Česká republika je totiž kvůli vysokému podílu exportu na zahraničí extrémně závislá. Pro českou ekonomiku je tak důležitý výkon západní Evropy. Ta sice zpomaluje, ale stále by neměla táhnout domácí hospodářství příliš dolů.

Propady zahraničních trhů zatím pociťují hlavně investoři. "Větší efekt by byl znát teprve až by se pesimismus ve světě začal promítat do odkládání investic či škrtání ve spotřebitelských výdajích," dodává k případnému dopadu na život běžných obyvatel ekonom Tomáš Vlk.