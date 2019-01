Testy na zvířatech jsou někde povinné! Letos se to může změnit

Evropská unie volá po celosvětovém zákazu testování kosmetiky na zvířatech i prodeji takových výrobků. Letošní rok by přitom v tomto ohledu mohl být zlomový. V americkém Kongresu totiž nově převládají demokraté, kteří jsou zákazu nakloněni víc než dosud převažující republikáni. Testovat kosmetiku na zvířatech umožňuje v současnosti 80 % zemí.

Svět je možná zase o krok blíž úplnému zákazu testování kosmetiky na zvířatech. Evropská unie by chtěla globální zákaz prosadit do roku 2023. V EU platí zákaz testování kosmetiky na zvířatech od roku 2004, prodej takových výrobků od roku 2013.

Druhý největším trhem s kosmetikou jsou USA, kde je zatím testování na zvířatech povoleno. Díky nově ustanovenému americkému Kongresu by se ale mohlo toto změnit. Demokratická většina ve Sněmovně reprezentantů plánuje oživit návrh zákona z roku 2014, který by testy na zvířatech v USA zakázal. V případě přijetí zákona v USA by se celosvětový podíl kosmetických výrobků testovaných na zvířatech výrazně snížil.

Evropská unie patří se svým zákazem testování spíše mezi výjimky. Ve zhruba 80 % zemí nic takové neplatí. Čína, jakožto třetí největší producent kosmetiky, dokonce takové testování vyžaduje.

Podle rezoluce Evropského parlamentu by přitom celosvětový zákaz testování na zvířatech neměl na kosmetický průmysl negativní dopad. "Zákaz v Evropě je příkladem toho, že může fungovat i globálně. Současné technologie jsou natolik vyspělé, že umožňují testování bez krutosti na zvířatech. Je načase, abychom se posunuli k udržitelnější budoucnosti, alternativy již existují,“ uvádí maltská europoslankyně Miriam Dalli .

Přestože v EU se kosmetika testovaná na zvířatech prodávat nesmí, podle Evropského parlamentu se na zdejší trh dostat může. Ačkoliv jsou kosmetické výrobky přivezené do Evropské unie znovu testovány alternativními metodami, v zemi svého původu mohly být předtím testovány i na zvířatech.

Zákaz proto přímo podporují i některé kosmetické firmy. "Země, které testování na zvířatech vyžadují, jako je právě Čína, jsou pro nás z obchodního hlediska absolutním tabu. Před dvěma lety jsme proto odmítli i obrovský obchodní kontrakt," uvádí Bára Čechová z české kosmetické společnosti Manufaktura.

"Již deset let spolupracujeme s příslušnými čínskými orgány a vědci. Usilujeme o oficiální uznání alternativních metod a o to, aby postupným vývojem předpisů týkajících se kosmetických výrobků bylo testování na zvířatech zcela ukončeno," doplňuje Ivona Karvinen, PR manažerka společnosti L'Oréal Česká republika.

Zákaz testování kosmetiky na zvířatech zavedla kromě EU také Austrálie a Indie. V USA je výjimkou stát Kalifornie, kde již schválený zákaz začne platit v roce 2020.