Blíží se krize? Nejsilnější evropská ekonomika po třech letech klesla

Analytici v anketě agentury Reuters čekali snížení hrubého domácího produktu (HDP) o 0,1 procenta. V meziročním srovnání ekonomika stoupla o 1,1 procenta, zatímco analytici počítali s růstem o 1,3 procenta. Ve druhém čtvrtletí se HDP zvýšil mezičtvrtletně o 0,5 procenta a meziročně o dvě procenta.

Statistický úřad dodal, že podle předběžných údajů se vývoz mezičtvrtletně snížil a dovoz naopak zvýšil. Export je tradičně hlavním motorem růstu německé ekonomiky.

Ohledně domácí poptávky jsou signály smíšené. Zatímco tvorba hrubého fixního kapitálu vzrostla, výdaje domácnosti klesly. Vládní výdaje byly o něco vyšší než v předchozím čtvrtletí.

Německá ekonomika je největší v Evropě a je na ní závislá i řada českých podniků. Podrobnější zprávu o vývoji HDP zveřejní statistický úřad 23. listopadu.

Zpomalovala i česká ekonomika

Česká ekonomika ve třetím čtvrtletí zpomalila meziroční růst na 2,3 procenta, oproti předchozímu čtvrtletí stoupl hrubý domácí produkt o 0,4 procenta. V prvním odhadu to dnes uvedl Český statistický úřad (ČSÚ). Ve druhém čtvrtletí česká ekonomika vykázala podle zpřesněného říjnového odhadu meziroční růst o 2,4 procenta, mezičtvrtletně vzrostla o 0,7 procenta. Analytici ve 3. čtvrtletí počítali s růstem meziročně o 2,5 procenta a mezičtvrtletně 0,7 procenta.

K pozitivnímu vývoji ve 3. čtvrtletí přispěla podle statistiků jak domácí, tak zahraniční poptávka. "K růstu hrubého domácího produktu nejvíce přispěly shodně výdaje na konečnou spotřebu domácností a vládních institucí. Na přírůstku hrubé přidané hodnoty se nejvíce podílela odvětví stavebnictví, obchodu a dopravy," uvedl vedoucí oddělení čtvrtletních odhadů ČSÚ Jan Benedikt.

Ekonomická krize nehrozí

Německá vláda už minulý měsíc naznačila, že třetí čtvrtletí bude slabší. Mimo jiné upozornila, že podíl na tom bude mít automobilový sektor, a to kvůli dopadům zavádění nových standardů měření emisí. "Německo nemá ekonomický problém, ale spíše problém v automobilovém sektoru. Kvůli pomalé certifikaci automobilů musela být výrazně snížena výroba aut, což současně způsobilo škody i dalším sektorům," uvedl analytik společnosti DekaBank Andreas Scheurle.

To se odrazilo také na zpomalení meziročního růstu ekonomiky v Česku. "Část ekonomiky trápí nedostatek kapacit, který jí brání zvyšovat výroby. Další firmy však již pociťují slábnoucí poptávku ze zahraničí. Zpomalování hlavních českých obchodních partnerů dobře ilustrují dnešní čísla o ekonomické výkonnosti Německa. Pravděpodobně za to mohou jednorázové faktory. Výroba aut byla zbrzděna přechodem na nové ekologické normy, zatímco spotřebu tlumilo nebývale horké počasí," vysvětluje hlavní ekonom Komerční banky Viktor Zeisel.

Domácí ekonomika by podobně jako ta evropská měla v posledním čtvrtletí roku zrychlit. "Poté, co odezní jednorázové brzdy, by zahraniční poptávka měla znovu nabrat na síle. Domácí poptávka by si pak měla zachovat svou velmi dobrou dynamiku. Za celý letošní rok očekáváme růst o 2,9 %. V příštím roce by domácí ekonomika měla mírně zpomalit na 2,7 %. Růst by však měl být o něco vyrovnanější. Soukromou spotřebu doplní i kladný příspěvek zahraničního obchodu," doplnil Zeisel.