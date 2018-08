Bohunce se obrátil život naruby! Na malou Emičku už není sama

Bohunku na porodní sál doprovázela její sestra. Prý se tak rozhodly hned ve chvíli, kdy zjistila, že je těhotná. "Ona říkala, že já jsem máma a ona táta. Teď podniká a má na ni míň času. Ona má trauma z porodu a já jsem ani nevěděla, že mi odtekla plodová voda," vzpomínala Bohunka.

Ačkoli každá maminka o svém miminku tvrdí, že je nejhezčí na světě, Bohuslava přiznala, že jí se malá Ema po porodu nelíbila. "Já jsem řekla: 'Fuj ta je hnusná,' ale ona byla ošklivá. Fakticky vypadala úplně jako tatínek, bála jsem se, že jí to zůstane," vysvětlila maminka.

Ona sama už si na biologické otce své dcerky ani nevzpomene, našla si totiž nového partnera! Jsou spolu rok a poznali se na seznamce. Chtějí si spolu koupit chatu, aby nemuseli žít v podnájmu, další dítě ale neplánují. "Jedno nám na stáří stačí," dodala Bohuslava.

Připomeňte si Bohunku v Malých láskách:

