Bohunce zemřel partner, další ji opustil těhotnou. Dítě pryč nedala

Budoucí maminka Bohuslava ztratila svou velkou lásku a teď se těší na nový život s miminkem. Bude na něj ale sama. Velkou oporu naštěstí našla ve své sestře, která ji doprovodí i na porodní sál.

Bohuslava obětovala část života svému partnerovi, o kterého pečovala během jeho vážné nemoci. Bohužel zemřel, takže si spolu nesplnili sen mít potomka. "Když partner zemřel, tak se mi rozpadl celý život. Rozhodla jsem se pro životní restart a do dvou let jsem byla těhotná," říká se slzami v očích .

Štěstí z početí ovšem provázely i chmurné chvilky. "On mi řekl, že to dítě nechce," popisuje reakci svého tehdejšího partnera. "Já jsem otci dítěte dodneška neřekla, že jsem si to dítě nechala. Podle mě to stále neví," doplňuje budoucí maminka.

Dozví se nakonec otec miminka, že se mu narodilo dítě? Bude to holka, nebo kluk? To se dozvíte už dnes ve 21:40 v pořadu Malé lásky. Po odvysílání si můžete díl zdarma pustit na Nova Plus.