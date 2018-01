Bohuslav Sobotka se přestěhoval do Vyškova. Koupil tam starší byt!

Bývalý premiér Bohuslav Sobotka se stahuje zpátky na Moravu. Přestěhoval se do Vyškova, kde si za 2 miliony korun koupil starší byt. Ani starosta netuší, jaké má ve městě plány. Spekuluje se o tom, že by mohl být ředitelem nemocnice.

Nové trvalé bydliště Bohuslava Sobotky rozhodně nevypadá jako luxusní adresa pro politickou celebritu. Expremiér opustil Prahu a přestěhoval se do Vyškova. Učaroval mu bytový dům se šedou fasádou, který pamatuje éru socialistické výstavby.

Kvůli bydlení ve starší bytovce se bývalý premiér neváhal zadlužit. Byt ho přišel na dva a půl milionu. Polovinu hradil z hypotéky. Obyvatelé Vyškova si teď lámou hlavu, proč se bývalý nejmocnější muž státu přestěhoval právě k nim do dvacetitisícového města.

"Proč jde sem, tady máme lidí dost. Slyšela jsem, že bude dělat ředitele vyškovské nemocnice," řekli obyvatelé Vyškova. Do Vyškova jezdil zpravidla na prvního máje. Tady ho vidíte jak řeční na náměstí v roce 2016 a jeho hlas burácel z tlampačů i o rok později.

Když si Sobotka na úřadě přihlásil trvalé bydliště, starosta to považoval za špatný vtip. Teď má obavy, že expremiér bude zasahovat do komunální politiky. "Říká se, že bude kandidovat na starostu, necháte mu dobrovolně křeslo?" zeptal se reportér. "To by musel být nejdřív lídr kandidátky a to se nestane," odpověděl starosta Vyškova Karel Goldemund.

Expremiéra zatím v jeho novém bydlišti sousedé neviděli a na zvonění dnes nikdo nereagoval. Sobotka po prohraných volbách zůstává poslancem a další působení v politice si prý rozmýšlí.