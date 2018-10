Boje o mazlíčky končí! Soudy je při rozvodu budou dělit jako děti

Anketa Měl by v případě rozvodu rozhodovat o majiteli psa či kočky soud? Ano 82 14 hlasů Ne 18 3 hlasy Hlasovalo 17 lidí.

Až do nynějška kalifornské soudy považovaly psy i kočky za rodinný majetek, v podstatě byli na stejné úrovni jako mikrovlnka či televize. Častokrát se uchylovaly k praxi, že psíka či kočku postavili mezi rozvádějící se partnery a nechali zvíře, ať si vybere.



Nově by však soudci rozhodovali, komu z bývalé manželské dvojice připadne zvířecí člen domácnosti, například na základě toho, kdo zvíře krmí, kdo s ním chodí k veterináři a na procházky. Mazlíčci ale stále budou podle zákona "majetkem".



“Myslím, že je to dobrý nápad. Já sama mám malého bišonka jménem Rodney King Stone. A je to člen rodiny,“ řekla agentuře Associated Press právnička Megan Greenová z kalifornského Los Angeles. Greenová se specializuje na rodinné právo a má nesčetné zkušenosti s rozvody, kdy spolu bývalí manželé o domácího mazlíčka zuřivě bojovali.



Kalifornský guvernér Jerry Brown, který nový zákon podepsal ve čtvrtek, je velký milovník psů. Na své osobní webové stránce má fotku “prvního psa“ jménem Lucy Brownová i s popisem její náročné funkce.



“Pokud zrovna nezkoumá rodinný ranč v coluském okrese s guvernérem a První dámou, můžete najít Lucy, jak hlídá mou kancelář a prohání personál kalifornského kapitolu,“ stojí v popisu.