Bojíte se létat? Nejkrásnější místa světa vám přiblíží virtuální realita!

Pro ty, kteří se bojí létání a přesto by rádi poznali, jaké to je na palubě letadla, mají v Japonsku speciální program. Zcela bezpečný let nad místy, která jsou ve světě nejzajímavější. To vše díky virtuální realitě.

Vítejte na palubě letadla japonské společnosti First Airlines, které vás za necelé dvě hodiny dostane z Tokia na Havaj, do Říma, Paříže nebo New Yorku. Ale jen naoko. Zákazníci si platí jen za zážitek z letu. Ptáte se, proč byste měli letět a nikam nedoletět?

"Skutečná cesta je drahá, časově náročná a je otravné se na ni připravovat. Takže si myslím, že je dobré, že si to takhle můžeme užít bez nepříjemností," chválí si jeden z virtuálních cestovatelů Takaši Sakano.

Při vstupu do letadla cestující přivítá usměvavá letuška a předá jim speciální soupravu, kterou si nasadí na hlavu. Ta je přenese do oblak.





Nesmí chybět ani poučení o bezpečnostních opatřeních, kdyby se virtuální let náhodou zvrtnul a cestujícím šlo o život. Nepříjemným situacím se ale aerolinky vyhnuly, a tak si pasažéři můžou bez obav a turbulencí lebedit v sedačkách a užívat si komfortu.

"Máme hodně starších cestujících, kteří by se rádi podívali do zámoří. Se svými fyzickými omezeními to ale nemají snadné," přibližuje část klientely mluvčí virtuálních aerolinek.

Letenka do první třídy stojí v přepočtu okolo tisícikoruny. V ceně je i menu se specialitami z cílové destinace. Například na letu do Francie si zákazníci vychutnají lososový tatarák s kaviárem nebo tradiční cibulačku.



Zbytek letu stráví poslechem hudby nebo sledováním filmů.