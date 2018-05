Bojíte se spalniček? Ochráníte se dvěma snadnými kroky!

Epidemie spalniček nepolevuje. A i když je nejvíc nemocných v Praze a středních Čechách, nemoc se může velmi snadno rozšířit i do dalších regionů. Obrana před nebezpečnou chorobou je přitom snazší, než by se mohlo zdát.

V podstatě totiž stačí udělat dva snadné kroky. Tím prvním je zastavit se u svého obvodního lékaře a nechat si změřit hladinu protilátek proti spalničkám.

"Bohužel se nedá říct, jestli by lidé měli přeměření protilátek absolvovat pět, deset či patnáct let od posledního očkování. Je to velmi individuální. Nejlepší je zkrátka k praktikovi zajít a o změření protilátek požádat," radí mluvčí středočeských hygieniků Dana Šalamunová.

Druhým krokem je pak případné přeočkování. "Na rozdíl například od chřipky je vakcinace proti spalničkám možná i ve chvíli, kdy už epidemie běží. A očkování je před nemocí jedinou obranou," vysvětluje Šalamunová.

Vyšetření protilátek ani vakcínu zpravidla zdravotní pojišťovny nehradí, obojí si pacienti musejí zaplatit. Při troše štěstí se obojí vejde do tisícikoruny.

Nejvíce nemocných je momentálně v Praze - k minulému pátku jich odborníci registrovali sedmdesát. Stovky zdravotníků v metropoli se musely podrobit mimořádnému očkování.

"Pražská hygiena za dobu výskytu spalniček v Praze od začátku letošního roku k dnešnímu dni vydala zatím celkem 781 úředních rozhodnutí, kterými konkrétním osobám uložila zvýšené lékařské dohledy nebo karanténu," uvedl mluvčí pražské hygieny Zbyněk Boublík.

Spalničky mohou být velmi nebezpečné a zrádné. Ze začátku se totiž dají velmi snadno zaměnit s chřipkou. Onemocnění provázejí vysoké teploty, pacienti mohou dostat zápal plic či průjem, v některých případech může dojít k poškození zraku a sluchu.