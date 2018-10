Bolestná slova Šárky: Manžel si našel přítelkyni, na děti nemá čas

Šárka (41) a její tři děti Klára (16), Libor (13) a Maruška (10) žili na miniaturním prostoru v domě, který připomínal ruinu. O vlastním pokoji nebo alespoň minimálním soukromí si tady mohli nechat jen zdát. Teď je ale všechno jinak.

"Změnilo se asi úplně všechno - prostor, nálada, způsob života. Předtím jsme byli pořád spolu, teď jsme každý zvlášť. Já se učím teprve teď být sama se sebou, předtím jsem byla pořád s dětmi. Ze začátku mi to nebylo příjemné, teď už si to ale užívám," popsala Šárka.

Každé z dětí dostalo vlastní pokoj, ve kterém teď tráví většinu času. "Jsem tam zalezlý pořád. Nedokážu už si ani představit, jak to bylo předtím. Už jsem si na to zvykl. Jsem hodně spokojený. Začal jsem se učit, jde mi to líp. Ve všem jsem se zlepšil," pochlubil se Libor.

A vlastní prostor se líbí také děvčatům. "Mám tam svoje soukromí, když jsem naštvaná, můžu si tam do něčeho bouchnout," pochvalovala si Maruška. "Jsem za ten pokoj ráda. Bývám ještě hodně protivná, ale takhle aspoň nemusím být všem na očích. Zalezu si do pokoje, kde nikdo neotravuje mě a nikoho neotravuju já," přidala se Klárka.

Samotná Šárka má největší radost z kuchyně. "Je to nejhezčí a nejútulnější místnost. Děcka přirostla ke gauči. Dokonce se tady první dny střídala a spala tady," vzpomínala maminka.

Návrat táty domů se ale nekonal. "On se nezmění. Byli jsme spolu 20 let, měli jsme 20. výročí předtím, než odešel. To je kus života. My jsme se pro sebe narodili, my k sobě patříme, máme se oba dva rádi. Už kdysi jsme si řekli, že jsme jako Romeo a Julie - máme se rádi, ale nemůžeme být spolu. Už jsme se přes to přenesli, u nás zvítězil rozum. Děti potřebovaly klid, ale tady panoval strach z toho, co bude, co on zase vymyslí. Děti jsou rády, že jsme se dokázali rozejít v klidu. Zůstali jsme výbornými přáteli," vyprávěla Šárka.

Doma je ale navštěvuje a vždy pomůže, s čím je potřeba. Pomáhá také po finanční stránce. "Nefunguje ale to, že by je vzal na výlet. Přisuzuju to tomu, že nemá čas a je vyčerpaný - pracuje od rána do večera a má svou přítelkyni, takže i ta s ním chce být," řekla Šárka.

Po natáčení se prý na několik týdnů úplně odmlčel. Podle Šárky nezvládl psychický nápor, když si uvědomil, co rodině provedl. "Trpěl tím, ale už to překonal. Strašně nám to přeje. Bylo to pro něj hodně těžké, protože z toho nevyšel úplně dobře," myslí si. Finanční problémy má rodina pořád, Šárka si ale pochvaluje, že už ji aspoň manžel netáhne ke dnu. "Snažím se to nějakým způsobem napravovat," dodal

Liborovi a Marušce prý táta někdy hodně chybí, Kláře ale vůbec - už ji totiž mockrát zklamal. "Táta mi vůbec nechybí. Mám mamku a taťku mám jako strejdu nebo někoho, kdo sem chodí na návštěvu. Myslela jsem si, že se na nás vykašle i s rekonstrukcí. On vždycky něco slíbí a pak se na to vykašle," řekla dívka, která měla dříve i psychické problémy. Teď už je prý na tom stejně dobře jako všichni ostatní.

