Slávka Bouru obvinili z pašování drog! Ve vězení může strávit 18 let

V červnu letošního roku rozkryla Národní protidrogová centrála síť obchodníků s narkotiky, kteří pašovali herion do Austrálie a Nového Zélandu. Drogy převáželi výhradně čeští kurýři.

V rámci policejní akce Vombat bylo obviněno 60 lidí. Mezi nimi by měl být i bývalý moderátor televize Nova Slávek Boura, informoval deník Blesk.

Sám Boura jim měl vše potvrdit. "Je to pravda," řekl Blesku. Uvedl také, že se cítí nevinný a ví, proč si policie myslí, že byl do sítě zapleten.

"To je podle mého názoru zcela jednoduché. Jeden můj známý z toho byl obviněný, a protože mi zabezpečoval cesty do zahraničí v rámci zjišťování věcí kolem nové cestovní kanceláře, tak jsem do košíčku s těmi lidmi spadl taky," dodal.

Proti Bourovi bylo zahájeno trestní řízení, ale na výsledek si zatím bude muset počkat. Trestní sazba je v tomto případě 10 až 18 let vězení. V Austrálii nepodmíněné tresty už dostali tři kurýři.

Diváci si Slávka Bouru mohou pamatovat především z pořadu televize Nova Rande, který moderoval se svou bývalou ženou Markétou Mayerovou. Mají spolu také dceru Agátu.