Bouračka, těhotenství, zakázaná láska: Jaký bude nový rok v Ulici?

Už v pondělí se na obrazovky vrací s premiérovými díly oblíbený seriál Ulice. Jak život hrdinů zkomplikuje vážná dopravní nehoda? Kdo bude řešit nečekané těhotenství? A jak to dopadne se zakázanou láskou Martina a Šárky? Prozradíme vám, na co se v novém roce těšit!

Zakázaná láska

Martina se Šárkou to k sobě už nějakou dobu táhne. Od chvíle, kdy se políbili, nedokážou jeden druhého pustit z hlavy. Martin je ale ženatý a nerad by své manželství s Veronikou ohrozil. Jenže jak se říká: "Srdci neporučíš." Už brzy u Maléřových dojde k velkým zvratům. A aby toho nebylo málo, Veroniku začne otevřeně svádět milionář Binar. Ustojí manželství tuto těžkou zkoušku?

Nečekané kopačky

U Franty a u Liškových to po dlouhé době vypadalo jako idylka. U vánočního stromečku se sešli Bedřich s Ančou i malým Christiánkem a dokonce se k nim připadala i Jindra s Ladou. Jenže s tím má být už brzy konec. Skyler od Franty odejde a vezme si s sebou i malého Christiánka. To mladý tatínek neunese a zmizí. Co s ním bude? A jaké další špatné zprávy na Liškovy čekají?

Anička si postupně uvědomuje, že Petr má raději sebe než ji a že i její obětavost má své hranice. Rozejít se s ním ale nebude jednoduché, Petr nepatří k těm, kteří by se s odmítnutím lehko smiřovali.





Vážná nehoda

Už je to nějaký pátek, co Matěj Jordán odjel za prací do Kanady. Před Vánoci ale všechny překvapil, když oznámil, že se vrací a povede novou pobočku firmy. Jenže jeho návrat do Čech nebude takový, jak si představoval. Život Matěje i jeho blízkých převrátí naruby vážná dopravní nehoda, která se neobejde bez následků. Zbytkový alkohol po party totiž udělá z Matěje pachatele.

On se ale k celé situaci postaví čelem. S nabídkou pomoci navštíví rodinu muže, kterého srazil, aniž by tušil, jak osudové pro něj tohle setkání bude. Aniž by tušil, že mu muž, kterému sáhl na život, navždycky ovlivní ten jeho.

Tereza šokuje

Tereza v loňském roce zažívala období snů - konečně našla lásku, zasnoubila se a vdala. Jenže od té doby, co se David odstěhoval do Rakouska za prací, se vidí prakticky jen o víkendech a prožívají vztah na dálku. Oběma je jasné, že takhle to dál nejde, a rozhodnou se s tím něco dělat. Tereza čím dál vážněji uvažuje, že se za Davidem odstěhuje. Změní své rozhodnutí kvůli tragédii, která se stane Matějovi?

Svatba v ohrožení

Situace na radnici je i po volbách hodně vyhrocená. Radek Mastný si myslel, že jako starosta si bude moct dělat, co se mu zlíbí. Jenže Lumír spolu s Tondou a Denisou dohlíží na to, aby mu nic neprošlo jen tak. To byl ale nebyl Mastný, aby se jim nezačal mstít. A neštítí se skutečně ničeho. Jak Nyklovým zavaří? A jak se tato radniční válka dotkne svatby Pavla a Venduly?

Nová posila

Na gymnázium nastupuje nová sympatická posila, Terezina spolužačka Magda. Tu díky tomu čeká úplně nový začátek - nová práce, byt i kamarádi. A protože krásná žena vždy vzbudí zájem, i o Magdu svede souboj hned několik mužů - kromě Otíka také Jirka Hložánek nebo Miki Seidl.. Který u ní nakonec dostane šanci?

Magda se nastěhuje do Peškova domu jen s s klavírem a krabicí křiklavého oblečení. Magda je totiž barvoslepá, ze svého handicapu si ale udělala životní styl. Její život je ale mnohem složitější, než se může na první pohled zdát. Hodně se spřátelí se sousedkou Ančou, která v ní najde téměř dceru.

Jana a Rozina

Jana s Rozinou se po návratu Ameriky snaží uchytit v Česku. Rozina má jasno - chtěla na by na vysokou školu a znovu se setkat se svým přítelem Viktorem. To Jana se snaží uchytit jako herečka, ale zatím neúspěšně. Proto se snaží být aktivní alespoň na sociálních sítích. Bohužel ale neví, kdy ubrat, a dostane se kvůli tomu do problémů s Rozininým dědou, kterému už s mladou influencerkou dochází trpělivost.

Nový začátek

Policistka Karla dlouhou dobu žila jen svou prací, teď ale konečně našla toho pravého a s Márou se snaží o miminko. Postupně se připravuje také na změnu v zaměstnání. Jenže hned po novém roce ji hodně zasáhne nový případ. Díky němu se seznámí s malým Vojtíškem, který přišel o mámu. Jak moc jí toto setkání změní život?

Zatímco Márovi s Karlou se zatím počít dítě nedaří, jejich přátelé Tony s Dominikou rodiči budou, a to aniž by to plánovali.

Blančino tajemství

Blanka má za sebou šílený rok - rozešla se s manželem, odstěhovala se do Prahy a musela si od základů budovat novou zubní ordinaci. Teď to ale vypadá, že se i u ní blýská na lepší časy. Nejenže se k ní v lednu přistěhují její děti, ale motají se kolem ní hned dva muži, Evžen a spolužák Patrik. Kterému z nich dá přednost? A jak jejím životem zamává maminka Marie?

Co dalšího čeká vaše hrdiny, si můžete přečíst na Nova.cz. Seriál Ulice sledujte od 7. ledna každý všední den na Nově! Ještě nyní si můžete na webu Nova Plus pustit speciální štědrovečerní díl, který jinde nenajdete. Všechny díly jsou ke zhlédnutí na VOYO.