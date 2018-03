Bouře Emma uvěznila stovky Britů na silnicích. Žena rodila vedle auta

Británie zažívá počasí, na které není zvyklá. Kvůli sněhové bouři někteří řidiči museli přečkat mrazivou noc ve svém autě. Na některých silnicích byly uvězněny stovky řidičů. Dobrovolníci jim nosili teplé nápoje a občerstvení, aby jim trochu ulevili.

Dopravu komplikovaly i hromadné nehody. Omezení u Darlingtonu zabránilo odjet rodící ženě do nemocnice, musela tak porodit vedle auta. Siennu Waringovou přivedl na svět její otec, než se na místo podařilo dostat záchranné službě. V pátek odpoledne nebyla dopravní situace lepší. Na silnici A38 u Devonu bouralo 40 aut.

The snow baby born by the side of the A66 near #Darlington. A warm welcome to the world Sienna Louisa Dottie Waring. #babyitscoldoutside pic.twitter.com/Vj4yFk0C7X — Peter Barron (@PeteBarronMedia) 2. bezna 2018

Velkou Británii také trápí nedostatek plynu, kvůli velké poptávce způsobené mrazivým počasím. V březnu už padl teplotní rekord od roku 1959. Meteorologové očekávají, že padne další rekord za pátek. Oznámit by ho měli v sobotu. V Irsku bylo místy 60 centimetrů sněhu. Poprvé od roku 2010 napadl sníh i v Dublinu.

Podle zpravodajské společnosti BBC může mimořádná zima trvat až do konce příštího týdne. Irští i britští meteorologové vydali nejvyšší stupně varování. Varování kvůli sněhu budou v Británii platit i o víkendu, půjde už ale pouze o nejnižší stupeň. Na jihozápadě a severovýchodě Anglie nadále hrozí záplavy.

Kvůli špatnému počasí se již zrušilo více než 500 letů. Více než 750 škol muselo být uzavřeno. Značné problémy má také železniční doprava, z londýnského Waterloo nejezdí vlaky. V Irsku bylo bez elektřiny přes 120 tisíc domácností a život se tam v pátek podle médií prakticky zastavil.

Kolaps na silnicích v Anglii:

I když počasí komplikuje život tisícům lidí, Britové si sníh, na který nejsou zvyklí, i užívají. Sáňkují se, koulují a sníh využívají i k dalším volnočasovým aktivitám. Dokonce se po parcích prohánějí na snowboardech.

Snowboardista v Anglii si užívá kalamitu:

Sníh přivítali i Češi žijící v Anglii. "Užíváme si to. Přítel mi hodil sněhovou kouli do okna," popsala TN.cz Lucie, která za tři roky zažila v Anglii sníh poprvé. "Je to sranda, ale i komplikace. Musela jsem jít v těch mrazech do práce velkou část cestky pěšky, protože do kopce prostě nejel autobus," popsala.