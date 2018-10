Bouřky v Itálii zabily 11 lidí! Boháči smutní za jachty, i Berlusconi

Benátky byly metr pod vodou téměř celý den. Podle památkářů se příval slané vody musí projevit na stavu monumentlů, které byly hodiny zaplavené. Mohou podle nich způsobit významné škody, největší obavy panují o baziliku Svatého Marka. Píše o tom portál CNN.

"Za jediný den bazilika zestárka o 20 let a to jsem ještě optimista," prohlásil Carlo Alberto Tesserin, šéf komise, která se o svatostánek stará. Voda zatopila také desítky čtverečních metrů tisíc let starého mramorového chodníku a mozaikovou podlahu před bazilikou.

Přílivové vlny zaplavují město každý den, voda už ale nestoupá tak vysoko. Ve středu dosáhla asi 90 centimetrů nad hladinu moře. "Díky preventivním opatřením je město v pořádku. Je tak v pořádku, jak jen v těchto podmínkách může," uvedla guvernér regionu Luca Zaia.

S bouřkami a přívalovým deštěm se potýká především oblast severní Itálie. Většina tamních přístavů nefunguje, v letovisku Rapallo navíc bouřka vytrhla luxusní jachty z kotvisek. Některé z lodí se roztříštily, další vítr na moři obrátil. Z trosek je teď jakási hradba na pláži.

Bouřka zničila i jachtu rodiny bývalého italského premiéra Silvia Berlusconiho. Majitelem je jeho syn Pier Silvio. Loď jménem Suegno měří 37 metrů, její cena se odhaduje na pět až šest milionů eur (asi 130 až 155 milionů korun).

Počasí si v Itálii vyžádalo už 11 mrtvých. Mezi posledními oběťmi je muž, který za bouřky v Rimini prováděl kitesurfing. V jezeře Levico zase našli tělo rybáře, který do něj spadl, když chtěl zkontrolovat stav svého plavidla.





