Bradáčová si došlápla na Čapí hnízdo. Žalobce postupoval špatně

Žalobce Jaroslav Šaroch z Městského státního zastupitelství v Praze (MSZ), který dohlíží na kauzu Čapí hnízdo, nepostupoval při výkonu dozorových oprávnění a povinností k policejnímu orgánu dostatečně důrazně a zcela efektivně. Na webu to dnes uvedla vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová.

Na závěrech se podle ní shodlo jak pražské vrchní státní zastupitelství (VSZ), tak i vedení MSZ. Bylo přijato opatření, aby byl žalobce aktivnější, a zajistil tak úplné a rychlé ukončení vyšetřování, doplnila Bradáčová.

Podle mluvčího MSZ Aleše Cimbaly byla Šarochovi uložena pravidelná povinnost podávat zprávy o stavu řízení. "V rámci vnitřního dohledu nebylo zjištěno, že by bylo vyšetřování stiženo vadami, které by jej do budoucna zatěžovaly, nebo průběh vyšetřování zpochybňovaly," podotkl Cimbala.

V kauze kolem padesátimilionové dotace na stavbu farmy Čapí hnízdo čelí stíhání premiér Andrej Babiš (ANO) i někteří členové jeho rodiny. Interní kontrolu, kterou prováděl vedoucí státní zástupce MSZ, iniciovala Bradáčová v říjnu, ještě před vypuknutím aféry kolem údajného zavlečení Babišova syna Andreje na Krym. Bradáčová připomněla, že předmětem jakéhokoli dohledového přezkumu může být pouze postup státního zástupce nižšího státního zastupitelství, ne ale policie.

Vrchní státní zastupitelství se případem Čapí hnízdo zabývalo v rámci dohledu už loni. Tehdy měla Bradáčová výhrady k délce vyšetřování, za práci podřízeného se ale postavila.

Městské zastupitelství prodloužilo termín pro vyšetřování kauzy do konce letošního roku, v minulosti ale připustilo, že ani to nebude stačit. Podle Cimbaly policie dosud o prodloužení lhůty nepožádala. Právě kvůli prodloužení zahájil sám dozorující státní zástupce Šaroch prověrky práce policistů, kteří mají vyšetřování případu na starosti.