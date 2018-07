Brambor bude málo, varují pěstitelé. Připravte se na zdražení

Brambor bude málo a budou podstatně dražší - přesně to v úterý oznámili pěstitelé brambor na svém celorepublikovém sjezdu v Havlíčkově Borové. Podle nejčernějších odhadů může jejich cena stoupnout na podzim a v zimě až dvojnásobně. Za malou úrodu prý může hlavně sucho, a to nejen u nás, ale v celé Evropě.

Bude to hodně smutná sklizeň. Brambor bude kvůli suchu mnohem méně - v Česku to má být dokonce o pětinu. V západní Evropě a třeba v Polsku - odkud je také dovážíme - až o polovinu - nejméně za posledních 60 let.

"Suché podmínky jsou problém, bude slabší úroda," prozradil TV Nova zemědělec Petr Novák z Havlíčkova Brodu. Jeho kolega Jiří Procházka upozornil, že podstatně nižší budou výnosy z brambor i v zahraničí.

Podle bramborářů hrozí kromě menší úrody kvůli suchu i to, že budou letos brambory i méně kvalitní. "Začne to buď vytvářet další hlízy, nebo rozprasky a patvary," varoval předseda Českého bramborářského svazu Miloslav Chlan.

Takové brambory budou v obchodech těžko prodejné. Na trh se tak může dostat podle odhadů třeba jen polovina úrody. Nedostatek kvalitních brambor pak bude šroubovat jejich cenu, a to až na dvojnásobek.

Kvůli vysoké ceně brambor tak lidé zřejmě změní jídelníček. Lidé budou brambory nahrazovat jinými přílohami. Pěstitelé brambor si nejvíce ze všeho přejí, aby v srpnu zapršelo, a díky tomu se alespoň část úrody a pozdních odrůd zachránila. Předpovědi jim ale moc nadějí nedávají.

Kvůli suchu nejspíš zdraží i některé druhy zeleniny - například rajčata, okurky nebo saláty. Zdecimovaná suchem je i úroda obilnin - hlavně ozimů. Málo je i sena - jako krmiva pro dobytek. Tohle všechno může zvednout konečné ceny i dalších zemědělských produktů.