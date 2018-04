Břeh potoka lemují tisíce tlejících ryb, do okolí se šíří hrozivý zápach

Tisíce ryb nedopatřením uhynuly v Bílském potoce pod rybníkem Petrovec nedaleko Kopidlna. Při výlovu rybníku se tam podle Povodí Labe protrhla výpusť a ryby vyplavaly do úzkého koryta potoka. Úřady teď nařídily, aby majitelka rybníku zajistila odklizení uhynulých kaprů a vyčištění potoka.

Tisíce na slunci tlejících kaprů a zápach linoucí se do širokého okolí. Tak po neúspěšném výlovu vypadá rybník Petrovec a z něj vytékající Bílský potok. Majitelka rybníku tvrdí, že se poškodila mříž na hrázi a voda s tisíci rybami začala vytékat do potoka.

"Začali jsme lovit a ta mříž povolila, bylo tam prostě víc bahna než jsme mysleli," vysvětlila majitelka Teresie Schliková.

Rybník Petrovec je na suchu, zůstala tam na dně jen nevelká louže, ve které se udusily ryby všech velikostí. Jen ty největší se prý podařilo vylovit. Na víc prý nebyl čas, rybáři ještě doufali, že záchranou by mohl být Bílský rybník vzdálený 2,5 kilometru dál po proudu.

"Mysleli jsme, že by tam mohly ryby doplout," doplnila Schliková. Jenže rybí tobogán nezafungoval, tisíce mrtvých ryb tak lemují břehy potůčku.

"Byli jsme na místě, po dohodě s majiteli jsme jim nařídili, aby ryby z potoka odstranili," uvedl Jiří Petr z Povodí Labe. Podle jičínského vodoprávního odboru ale zákon porušen nebyl. "Víme o tom, nebyl porušen zákon o vodách," uvedl Jan Jireš z jičínského magistrátu.

"je to neštěstí, budeme to čistit, odvážet," uvedla majitelka rybníka. Pokud by totiž ryby nikdo neodvezl, začnou se tam během několika dnů šířit mikroorganismy a ty mohou kontaminovat nedaleký Bílský rybník. Taková voda je pak pro lidský organismus toxická.