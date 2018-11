Brexit je blízko. Vláda premiérky Mayové podpořila dohodu s EU

Britská premiérka Theresa Mayová získala podporu svých ministrů pro připravený text dohody o odchodu Británie z Evropské unie. Předsedkyně vlády to novinářům sdělila po dnešním zhruba pětihodinovém mimořádném zasedání kabinetu. Dohoda je podle ní "tou nejlepší, jaké bylo možné dosáhnout".

"Kolektivním rozhodnutím kabinetu bylo, že vláda má podpořit návrh dohody o odchodu (Británie z EU)," uvedla Mayová před svým sídlem v Downing Street 10.

"Kolektivním rozhodnutím kabinetu bylo, že vláda má podpořit návrh dohody o odchodu (Británie z EU)," uvedla Mayová večer před svým sídlem v Downing Street 10. Podle stanice Sky News byl ale britský kabinet velmi rozdělený a proti připravené dohodě se na dnešním jednání postavilo až deset členů vlády.

Přijetí dohody s Evropskou unií je podle Mayové "v národním zájmu" a obsah připravené dohody splňuje "slib referenda" z června 2016, ve kterém si Britové odhlasovali odchod z evropského bloku. "Toto rozhodnutí chrání pracovní místa a unii," uvedla dále Mayová s odkazem na unii čtyř zemí Spojeného království: Anglie, Walesu, Skotska a Severního Irska.

V krátkém projevu dala premiérka jasně najevo, že existovaly jen dvě alternativy: "Vybudovat budoucnost pro naši zemi nebo se vrátit na začátek a nesplnit slib referenda."

"Pevně věřím, hlavou i srdcem, že toto rozhodnutí je v nejlepším zájmu celého Spojeného království," zakončila proslov ministerská předsedkyně.

Dnes by se podle zpravodaje listu Financial Times měla Mayová sejít ještě s předsedkyní severoirské Demokratické unionistické strany (DUP) Arlene Fosterovou. Ve čtvrtek by pak měla s prohlášením vystoupit v britském parlamentu.

Bývalý předseda Strany nezávislosti Spojeného království (UKIP) Nigel Farage, který byl jednou z hlavních tváří kampaní za brexit před referendem v roce 2016, dnes v reakci na schválení připravené dohody na twitteru napsal, že "jakýkoli člen kabinetu, který je opravdovým zastáncem brexitu, musí nyní rezignovat, nebo už mu nikdo nebude důvěřovat". "Toto je nejhorší dohoda v dějinách," dodal.

Na rozhodnutí britské vlády celé odpoledne netrpělivě čekali v Bruselu. Hlavní vyjednávač EU Michel Barnier označil návrh dohody za klíčový krok na cestě Británie z EU. Dokument podle něj přinese právní jistotu.

Koordinátor Evropského parlamentu pro brexit Guy Verhofstadt uvedl, že přijetí předjednané dohody britskou vládou umožní, aby Británie EU opustila a zároveň si s blokem udržela úzké vazby.