Brexit možná v březnu nebude! Britští politici zvažují odklad

Pokud britský parlament příští měsíc odmítne připravenou dohodu o podmínkách odchodu země z Evropské unie, skupina konzervativní a labouristických poslanců chce prosadit odklad brexitu, aby se Británie vyhnula opuštění evropského bloku bez dohody. Informoval o tom dnes list The Observer, nedělník deníku The Guardian.

Datum vystoupení Británie z EU je nyní stanoveno na 29. března příštího roku. Dokument vypracovaný britskými a unijními vyjednavači začne britská Dolní sněmovna projednávat 7. ledna a hlasovat by o něm měla třetí lednový týden, napsal na svém webu list The Daily Telegraph.

O možnosti prosadit odklad brexitu, pokud vláda tento krok neučiní sama, spolu jednají zástupci konzervativců a labouristů už několik týdnů. Jako nejpozdější pravděpodobné datum odkladu uvádí The Observer červenec příštího roku. Tuto eventualitu probírali s vlivnými zástupci obou hlavních stran členové kabinetu Theresy Mayové a premiérka sama zvažuje scénáře, v nichž požádá Brusel o odklad, napsal britský nedělník.

"Probírali jsme to se členy vlády," uvedl jeden z vlivných konzervativních poslanců. "To, že se nyní musí možnost odkladu detailně zvážit, samozřejmě veřejně neřeknou. Chceme-li se vyhnout odchodu bez dohody a pokud premiérčina dohoda neuspěje, budeme muset požádat o zastavení hodin, čímž získáme čas na rozhodnutí, jakou cestou se vydat," dodal.

Konzervativní poslanec Dominic Grieve má za to, že odchod Británie z EU bude nutné odložit, i když parlament dohodu, kterou vyjednala Mayová, schválí. Zákonodárci by totiž neměli dostatek času na to, aby přijali všechny zákony nezbytné pro hladký průběh brexitu, myslí si Grieve. A pokud poslanci dohodu Mayové odmítnou, považuje odklad za "jistý".

"Jsem toho názoru, že pokud její dohoda neprojde, odklad bude nevyhnutelný, abychom získali čas a vyhnuli se odchodu bez dohody. A je tu také možnost, že se bude konat referendum, které by odklad umožnilo," řekl Grieve.

Jakýkoli pokus brexit oddálit ovšem podle listu The Observer patrně vzbudí nelibost zastánců důsledného rozchodu Británie s EU z Evropské výzkumné skupiny (ERG), které předsedá Jacob Rees-Mogg, jeden z hlavní odpůrců premiérky Mayové a její dohody.

Většina poslanců, napsal The Observer, se obává brexitu bez dohody a proto by odklad takového kroku podpořila.

Brusel dal jasně najevo, že odklad odchodu Británie z EU by zvážil, pokud k tomu bude dobrý důvod. Zdůraznil ale zároveň, že tato možnost neznamená nové kolo jednání a případné úpravy již připravené dohody. Evropská unie je také ochotna poskytnout Británii dodatečný čas na uspořádání referenda.