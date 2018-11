Brexit může položit další vládu! Dohoda je konečná, tvrdí Irsko

Předběžná dohoda o odchodu Británie z Evropské unie není jen návrhem a už se nebude měnit. V irském parlamentu to řekl místní ministr zahraničí Simon Coveney. V britském parlamentu se zase zpochybňuje důvěra ve vládu premiérky Theresy Mayové.

Mayová čelí kvůli dohodě o brexitu rozkolu v britském parlamentu, kde se proti ní může postavit jak část poslanců její Konzervativní strany, tak koaliční partneři ze severoirské Demokratické unionistické strany (DUP).

Ministerská předsedkyně nicméně pokračuje v jednáních s Evropskou unií a ve středu bude s šéfem Evropské komise mluvit o vznikající politické deklaraci o budoucnosti vzájemných vztahů Londýna a Bruselu. Tu by spolu spolu s připravenou dohodou o brexitu měli v neděli schválit šéfové států a vlád ostatních 27 zemí unie na mimořádném summitu.

Odpůrci britské premiérky z křídla konzervativců, které usiluje o důsledný "rozvod" Británie s Evropskou unií, zatím nemají dostatek hlasů, aby vyvolali hlasování o nedůvěře Mayové jako lídryni konzervativců.

Naproti tomu poslanci z koaliční strany DUP, která menšinový kabinet konzervativců toleruje, dali jasně najevo, že by v případě nespokojenosti mohli při prosincovém hlasování o brexitové dohodě odmítnout Mayové poslušnost. V pondělí nepodpořili v parlamentu vládní návrhy k rozpočtu, což je podle komentátorů jasný vzkaz.

Připomínky k dokumentu má i španělská vláda, které se nelíbí pasáž o Gibraltaru. Madrid usiluje o to, aby otázka Gibraltaru, o který vede s Británií dlouhodobý spor, byla považována za dvoustrannou záležitost těchto dvou zemí, do které nemá EU vstupovat. Španělský premiér Pedro Sánchez dnes upozornil, že pokud nebude v připraveném textu současná pasáž o Gibraltaru upravena, bude Madrid hlasovat v neděli proti dohodě.

Mayová zamíří ve středu večer do Bruselu, kde bude jednat s předsedou Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem. Schůzka se má týkat pokračujících vyjednávání o politické deklaraci o budoucnosti vzájemných vztahů. V ní hodlají obě strany popsat, jak chtějí, aby vypadaly smlouvy upravující spolupráci v řadě oblastí mezi EU27 a Británií jako zemí mimo evropský blok.

Irský ministr zahraničí Simon Coveney prohlásil, že dohoda o odchodu Británie z Evropské unie už se měnit nebude. Zároveň uvedl, že vyjednávání o budoucích vztazích Londýna s EU zaberou nejméně dva až tři roky. To by znamenalo nutnost prodloužit přechodné období brexitu naplánované zatím do prosince 2020.

V Británii zatím neztrácejí naději ani tvrdí odpůrci brexitu, v jejichž prospěch dnes rozhodl nejvyšší soud. Ten totiž zamítl návrh vlády, která chtěla zastavit řízení u Soudního dvora Evropské unie (ECJ). Ten má koncem listopadu rozhodovat o podání skotských poslanců, kteří chtějí, aby soudci řekli, zda má Londýn teoreticky stále ještě šanci proces odchodu Británie z EU jednostranně zastavit, pokud by odstoupil od aktivace "rozvodového" článku 50 lisabonské smlouvy.