Brit (45) měl poprvé sex díky bionickému penisu! Popsal zážitky

Andrew Wardle z britského Manchestru se narodil bez penisu. Tato anomálie postihne asi jednoho z dvaceti milionů mužů. Pro svůj nový, bionický úd musel obětovat kůži z předloktí, pod nožem strávil deset hodin. Za svůj operaci zaplatil padesát tisíc liber, což je v přepočtu asi 1,4 milionu korun. Bez penisu se narodí asi jeden z dvaceti milionů mužů.



První sex si Wardle dle svých slov užil on i jeho osmadvacetiletá přítelkyně Fedra Fabianová. “Fedra objednala romantický výlet do Amsterodamu přímo na moje narozeniny, ale přišlo mi, že na to moc tlačíme,“ svěřil se Wardle pro britský portál Sun.



Po operaci zvané faloplastika musel několik měsíců svůj bionický genitál každé ráno i večer procvičovat. “Musel jsem jej napumpovat a udržet erekci asi po dvacet minut. A jednoho rána, dva dny před tím, než jsme měli odjet, se to prostě stalo,“ popsal Wardle.



“Bylo to příjemné a přirozené. A přesně takové jsem to chtěl,“ doplnil. Jeho přítelkyně popsala zážitek jako úžasný.



A jen několik dní poté, co ztratil panictví, zkolaboval. Fabiánová ho našla ležet na podlaze a zavolal záchranku. Wardle strávil v bezvědomí pět dní.



Původně se Fabianová obávala, že bezvědomí způsobily tělesné radovánky, doktoři ovšem řekli, že za vše mohl žlučník. Wardlea tedy ve čtvrtek čekal zákrok, při němž mu orgán vyoperovali.