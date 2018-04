Británie šokuje! Zakáže plastová brčka, míchátka i tyčinky do uší

Britská premiérka Theresa Mayová vyhlásila válku plastu. Chce zakázat plastové tyčinky do uší, brčka i míchátka, která se dávají do koktejlů. Podle Mayové vyhazuje západní svět příliš plastu a tím zamořuje oceány.

Britové už si brzy nebudou moci vyčistit uši ani zamíchat drink v baru. Alespoň ne plastovými pomůckami. Premiérka Theresa Mayová totiž ve čtvrtek oznámila, že chce vláda zakázat používání plastových tyčinek do uší, brček a míchátek, píše portál Daily Mail.

Než zákaz přijmou, poradí se prý státníci s odborníky a průmyslníky. Na zákaz plastových brček tlačil i ministr životního prostředí Michael Gove, Mayová se ale rozhodla dojít ještě dál. Podle vlády bude zákaz fungovat lépe, než dříve navrhované zvýšení daní na tyto produkty.

Mayová prý nevidí důvod, proč by nemohly restaurace a další podniky přejít na ekologičtější varianty. Místo plastových brček mohou lidé používat ta papírová, koktejly míchat dřívkem a uši si čistit papírovými tyčinkami.

Premiérka podle britských médií "vyhlásila válku plastu" už před několika měsíci. V lednu navrhla prodávat většinu ovoce a zeleniny bez plastových obalů. Zahájila tak 25letý plán, jak snížit vyhozený odpad a produkci plastů.

"Jeden z největších přírodních zdrojů si ničíme škodlivými plasty, oceány jsou zamořené. Musíme jednat hned - pro dobro nás i budoucích generací," prohlásila Mayová. Zákaz by měl nejdříve platit jen v Anglii, poté by se mohl rozšířit i na Skodsko a Wales, kde už zákaz plastových tyčinek do uší platí.