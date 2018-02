Britka cestuje karavanem a poskytuje sex. "Miluji svou práci!"

Jako prostitutka pracuje Kirie už několik let. Výdělky za své služby dokonce řádně daní a má i vlastní účetní, aby měla jistotu, že je vše v pořádku.

"Dělám, co miluji. Nemám co skrývat a nestydím se za to, co dělám. Miluji to, že si můžu vydělávat vlastním tělem," svěřila se v dokumentu britského Channelu 4.

Kirie studovala jako zdravotní sestra, ale když jí bylo kolem 25, začala své pracovní ambice směřovat jinam. Odebrala se do Německa, kde natáčela porno filmy. Ty podle ní byly nejlepší na světě.

Později začala poskytovat sexuální služby s plnou nabídkou. Nabízí všechno kromě násilí při sexu či sexu se zvířaty. Také neposkytuje sexuální služby osobám mladším 21 let.

V karavanu cestuje minimálně tři dny v týdnu. Vše co vydělá, zaznamená do účetní knihy a každý týden ji posílá své účetní, která jí spravuje finance.

"Od začátku jsem věděla, že svou práci chci dělat pořádně. Bylo mi špatně z hotelů, tak jsem si pořídila dodávku, poskytuje mi flexibilitu," svěřila se deníku The Sun.

Před šesti lety se Kirie provdala za hudebního skladatele, který ví o povolání své ženy a prý mu to vůbec nevadí.