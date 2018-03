Britové trvají na ultimátu kvůli Skripalovi, Moskva hrozí odvetou

Británie trvá na ultimátu, aby Rusko do dnešní půlnoci vysvětlilo, jak se do země dostala armádní nervová látka Novičok, která podle Londýna otrávila bývalého dvojitého agenta Sergeje Skripala a jeho dceru. Řekl to dnes britský ministr zahraničí Boris Johnson, který zároveň poděkoval spojencům, kteří vyjádřili Londýnu solidaritu v případu. Rusko odmítlo na ultimátum reagovat a pohrozilo, že případné britské sankce nezůstanou bez odpovědi.