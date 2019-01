Britští poslanci rozhodli! Mayová hlasování o nedůvěře ustála

Pro vyslovení nedůvěry hlasovalo 306 poslanců, proti bylo 325. Zatímco porážka dohody o brexitu se čekala, vyslovení nedůvěry vládě by bylo velkým překvapením.

Podporu totiž Mayové potvrdili i její koaliční partneři Demokratická unionistická strana. Labouristé i skotští nacionalisté naopak deklarovali, že budou hlasovat proti vládě.

V případě pádu by poslanci měli 14 dní na to, aby parlament vyslovil důvěru jiné vládě. Pokud by se žádnou vládu nepodařilo sestavit, následovaly by předčasné volby.

Mayová po hlasování oznámila, že ještě ve středu večer bude iniciovat jednání lídrů parlamentních stran o jejich představách o brexitu. Lídr labouristů Jeremy Corbyn ale požadoval, aby vláda explicitně vyloučila možnost, že by Velká Británie odešla z EU bez dohody.

Parlament v úterý odmítl drtivě dohodu o vystoupení země z EU. Dohodu podpořilo 202 zákonodárců, proti bylo 432. Opoziční labouristé vzápětí oznámili, že podali návrh na vyslovení nedůvěry vládě.

Mayová už v polovině prosince ustála hlasování poslanců své vlastní strany o nedůvěře. Tehdy se rozhodovalo, zda bude dál vůdkyní Konzervativní strany a potažmo i předsedkyní vlády. V tajném hlasování podpořilo Mayovou 200 poslanců, 117 jí vyjádřilo nedůvěru.