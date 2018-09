Brňané řeší před volbami hlavně dopravu, vadí i špína v ulicích

Proto je tady třetí díl předvolebního speciálu, který mapuje situaci ve čtyřech největších městech. Tentokrát je na řadě Brno. Celou reportáž s anketami mezi Brňany si můžete pustit pod titulkem článku.

Špičkový hokej, vila Tugendhat, Výstaviště nebo hrad Špilberk. To jsou taháky jihomoravské metropole. Co ale Brňanům nejvíc chybí a na co by se měli nově zvolení zastupitelé nejvíc zaměřit? V ulicích nám prozradili, že je trápí především problémy s dopravou, rozkopanými silnicemi a s novým systémem rezidentního parkování. Starší generace si zase stěžuje na nepořádek v ulicích.

Pyšní jsou brněnští i na hokejovou Kometu, která v extralize získala dva tituly za sebou a hráči stejně jako jejich fanoušci teď touží po zlatém hattricku.