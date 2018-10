Brno chce ovládnout ANO spolu s ODS, KDU-ČSL a ČSSD

V Brně velmi pravděpodobně uzavře koalici vítězné ANO s ODS, KDU-ČSL a ČSSD. Nepředpokládají, že by přizvaly další strany. Po druhém kole jednání to v pondělí večer novinářům oznámili lídři všech čtyř stran. Budou tak mít 45 mandátů z 55 v zastupitelstvu.

Na pondělním jednání lídři stran zjišťovali, zda se jsou schopni dohodnout na zásadních tématech. "Očekávali jsme, že se na některých tématech zadrhneme o poznání déle, ale jednání šlo nad očekávání hladce," uvedl současný primátor a lídr ANO Petr Vokřál, který také prohlásil, že "se dohodli, že se dohodnou".



V příštích dnech chtějí všechny čtyři strany jednat o rozdělení křesel v jedenáctičlenné radě. Že by k jednání přizvali další stranu, označil Vokřál za nepravděpodobné.



V pondělí dopoledne jednal současný primátor se zástupci Pirátů a nabídl jim účast v koalici, ovšem bez místa v radě. Na to lídr Pirátů Tomáš Koláčný odmítl přistoupit, připustil ale, že by Piráti byli ochotni vstoupit do pětičlenné koalice.



Tato možnost už ale podle Vokřálova vyjádření není aktuální. "Za této konstelace nepředpokládáme, že by bylo součástí rady města. K tomu oni se vyjádřili tak, že za takové situace nejsou ochotni podporovat radu zvenčí. Teď předpokládáme, že dokončíme jednání o koalici v tomto složení," řekl Vokřál. Lídr brněnských Pirátů Tomáš Koláčný ČTK řekl, že situaci nebude komentovat, dokud neobdrží oficiální vyjádření.



Zástupce ANO, ODS, ČSSD a KDU-ČSL čeká v úterý odpoledne další kolo jednání o rozdělení resortů, ODS má zájem zejména o dopravu, ČSSD se chce věnovat hlavně bytové politice a KDU-ČSL by ráda spravovala oblasti, které měla dosud, tedy školství a zdravotnictví a případně životní prostředí.



Komunální volby vyhrálo v Brně ANO, které získalo 18 mandátů. Druhá byla ODS s podporou Svobodných a ziskem 14 mandátů. Třetí KDU-ČSL má osm mandátů, Piráti šest, ČSSD pět a SPD čtyři.



Do zastupitelstva se naopak poprvé od revoluce nedostala KSČM. Pětiprocentní hranici nepřekročilo ani hnutí Žít Brno, Zelení a TOP 09, všechny tři subjekty přitom byly v koalici s ANO a KDU-ČSL.