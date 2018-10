Brno smrdí, nejezděte sem! Láká město v nové kampani turisty

Radnice Brna přišla s poměrně netradiční kampaní, jak představit město a přilákat více lidí. Se známou českou zpěvačkou , která se navlékla do kroje a nazpívala o městě rozporuplnou píseň, se snaží nalákat více turistů. Reakce se různí, některé to pobavilo, jiným se například nelíbí, že zpěvačka podle nich haní kroj.

Brno? To můžete buď milovat, nebo nenávidět, stojí v úvodu kampaně, kterou vede radnice, aby do města přilákala více turistů. V rámci ní natočila známá česká zpěvačka Nikola Muchová klip, který zatím sklízí rozporuplné reakce.

Zpěvačka se oblékne do kroje a na kolečkových bruslích vyráží do ulic. "Brno je tak krásné město, roz..., ale přesto voní," zazní hned v úvodu písně. V kampani se objevuje plno rozporů a vtipů. "Tady nic není, vůbec sem nejezděte," vtipkuje zpěvačka v klipu.

Video sklízí rozporuplné reakce. "Tohle je náhodou boží! Haters (hrubý překl.: Nenávistní lidé) asi zapomněli na tohle video z produkce krajského úřadu," píše Jiří a přikládá odkaz na propagační video o jižní Moravě.

Upozornění! Klip obsahuje vulgární mluvu.

"Přátelé, možná do toho nemám co mluvit, protože jsem Pražák, ale mně to přijde dobrý. Umět si ze sebe udělat srandu je potřeba. Brala bych takové video i o Praze. Takže Brnu fandím," napsala Daria. "Náhodou, má to přesah. Teď už se smějeme i z Ostravy," reagoval Ondřej.

Mnoho lidí, kteří jsou přímo z Brna a okolí, se ale klip dotkl hned kvůli několika věcem. Asi nejčastěji jsou naštvaní kvůli tomu, že zpěvačka v klipu podle nich haní kroj. "Toto može propagovat jenom naprostý neznaboh, jde vidět, že absolutně nemáte ponětí, co takový kroj stojí, jaká je okolo toho práce a jaká je nádhera to mět na sobě a účastnit se hodových tradic. Nemluvě o té písničce, větší s.... jsem snad ještě neslyšel. Tento projekt dělá Brnu enom ostudu a už vůbec ne reklamu," myslí si Michal.

"Michale, víru bychom do toho také s dovolením nezatahovali. O ceně (a to především té historické a kulturní) jistě ví i Mucha, která pochází z Kyjova, kde je folklor velmi silně reflektován," odpovědělo město, což mnohé ještě více rozčílilo.

Ačkoliv se spoustě lidem video nelíbí, účel zvýraznit město plní, jen za dva dny má na oficiálním profilu města přes 150 tisíc shlédnutí, sdílelo ho přes 1500 lidí. "Je to ujeté, krátké, napoprvé to bylo nejhorší, ale už jsem to slyšel snad 20x, takže účel to splnilo," zhodnotil Radim.

"Od jara letošního roku používá město Brno novou destinační značku #brnotruestory. Tato značka využívá k propagaci města zážitky a místní obyvatele. Díky tomu jsou vyprávění autentická," popisuje magistrát města v tiskové zprávě.

Celkem Brno nyní pouští do světa 3 příběhy, 15 krátkých spotů a 15 zábavných gifů. Do budoucna se bude rozšiřovat. „Ze tří zmíněných videí bylo zatím publikováno to o božské zmrzlině, které bylo pouštěno do 11 zemí. Tam oslovilo téměř 600 000 lidí, získalo tisíce reakcí. Konkrétně okolo devíti tisíc včetně tisícovky sdílení. Video bavilo především lidi z USA, Taiwanu a Česka,“ představila úspěšnost prvního spotu vedoucí Kanceláře marketingu a zahraničních vztahů Magistrátu města Brna Barbora Podhrázská. Až čas ukáže, jestli video plné nadsázky sklidí stejný úspěch.