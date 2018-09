Brutální útok v Liberci: Agresor dupal napadenému muži po hlavě

Na záběrech je vidět, jak Kolda vešel do baru. Nevypadalo to, že by byl těžce opilý, jak se hájí u soudu. Šel k muži, s nímž se znal, a násilím ho táhl ven. Už cestou na ulici schytávala jeho oběť první rány.

Podle svědků se napadený muž vůbec nebránil. A útok neustal ani poté, co muž po jedné z ran skončil na zemi v bezvědomí. Následovaly čtyři dupance. Muž měl po nich mnohočetné zlomeniny lebky.

"Člověku, který leží, tak dupete na hlavu, to je drastické. Nechtěla bych to znovu zažít. Lituji toho člověka, kterému se to stalo," řekla TV Nova svědkyně útoku Hana Fröhlichová.

Muž nezemřel jen díky včasnému ošetření v nemocnici. Jeho léčba stála pojišťovnu 406 000 korun. Obžalovaný Kolda se bránil, že si vůbec nepamatuje, co se v osudnou chvíli stalo. Nevěděl ani, kolik toho vypil, s kým oslavoval a už vůbec si nepamatoval, že měl na někoho zaútočit.

"Způsobil mu takové zranění, kdy je vyřazen z obvyklého způsobu života. Je to kvalifikováno jako pokus o vraždu," prozradila TV Nova soudkyně Krajského soudu v Liberci Eva Drahotová.

Napadený muž má trvalý strach z lidí. Bez asistenta se nedokáže dostat do vany, vykonat potřebu, pracovat. Podle dnes vyslechnutého svědka a náznaků obhájce, má napadený pověst drogového dealera, který už pár lidí obral o peníze. Jestli to byl motiv napadení, ale nikdo nepotvrdil. Koldovi za pokus o vraždu hrozí osmnáctileté vězení. Rodina oběti po něm chce milion korun a pojišťovna náklady léčby.