Brutální vražda bulharské novinářky měla být výstrahou

Výbor pro ochranu novinářů se sídlem v New Yorku v reakci na vraždu bulharské novinářky vyjádřil šok a vyzval bulharské úřady, aby tento zločin důkladně vyšetřily a poskytly kolegům zavražděné ochranu.

Nejmenovaný novinář z regionální televize TVN Ruse, kde zavražděná pracovala jako šéfka administrativního úseku, uvedl, že i když novináři z televize nedostávali žádné výhružky, řada z nich se bála o svoji bezpečnost.

Marinová v televizi TVN Ruse moderovala i politickou talk show. Do vydání z 30.září pozvala na rozhovor do studia dva známé investigativní novináře, Bulhara Dimitara Stojanova z portálu Bivol.bg a Rumuna Attilu Bira, který se věnoval podezření o zneužívání eurofondů, do kterého jsou údajně zapletení místní podnikatelé a poslanci.

Oba pozvané novináře v Bulharsku nedávno zadrželi, když společně vyšetřovali okolnosti zničení dokumentů, které měli ukrývat důkaz spojitosti bulharské stavební společnosti GP s manipulací veřejných nabídkových soutěží EU. Spoluzakladatel portálu Bivol.bg Asen Jordanov se pro západní média vyjádřil, že má důvěryhodné informace, že novinářům z redakce jeho portálu kvůli jejich pátrání hrozí nebezpečí.

"Brutální způsob, jakým byla Viktorije zavražděná, byla popravou spáchanou pro výstrahu," uvedl Jordanov. Podle poslední zprávy RSF jsou investigativní novináři v Bulharsku vystavováni mnohým formám nátlaku a zastrašování, které na ně vyvíjejí oligarchové s monopolem na kontrolu médií a úředníci podezřelí z korupce nebo z kontaktů s organizovaným zločinem.

Podle Sdružení evropských novinářů sídlícího v Bulharsku, jsou novináři z regionálních a místních médií obzvlášť ohrožení. Země se letos propadla na 111. místo v globálním žebříčku svobody médií, který sestavuje právě organizace Reportéři bez hranic. Jde o nejhorší umístění ze všech zemí v Evropské unii.

Bulharský premiér Bojko Borisov ubezpečil veřejnost, že po zjištění je objasnění tohoto trestného činu „jen otázkou času“. Nahé tělo novinářky se našlo v sobotu po poledni v Ruse. Bylo schované v keři na těžko přístupném místě nedaleko Dunaje. Podle bulharské policie byla Marinová před vraždou znásilněná a zbitá. Tělo ženy našel náhodný kolemjdoucí, který přivolal policii. Příbuzní novinářku identifikovali po několika hodinách.

Podle předběžných zjištění kriminalistů novinářka zemřela na následky četných úderů do hlavy a udušení. Zdroj z blízkosti vyšetřovatelů však informoval o tom, že policie má však pochybnosti o spojitosti vraždy a novinářské profese oběti. Z místa činu totiž podle místní prokuratury zmizely různé novinářčiny předměty, jako třeba mobil, klíče od jejího auta, brýle a část jejího oblečení. K zločinu prý došlo za bílého dne. Vyšetřovatelé v současné době prověřují všechny možné motivy otřesného činu.