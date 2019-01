Brzdění staveb se ekologům asi prodraží, Ťok chystá vysoké kauce

Ekologickým aktivistům se možná prodraží blokování staveb. Ministr dopravy chce totiž zavést desetitisícové kauce za napadání stavebních povolení. A právě to je u českých aktivistů celkem běžné, například dnes zdržují výstavbu asi dvou set padesáti kilometrů dálnic.

Křeček, mlok, čmelák, rak, netopýr, rákosník velký nebo mravenec - to je jen několik příkladů živočichů, kteří zdržují stavby dálnic. Právě na ně se totiž odkazují ekologičtí aktivisté, kteří napadají stavební povolení.

Spor o dálnici D49 mezi Hulínem a Fryštákem na Moravě se už táhne pátým rokem. Nejdřív tam podle aktivistů žil křeček, pak se prý objevil ještě čmelák s rakem. Stavba dálnice by jejich populaci na místě podle aktivistů zdecimovala.

Křeček se usadil i u Přerova, a tak aktivisté zbrzdili dé jedničku mezi Přerovem a Říkovicemi. Ekologové tam měli napočítat až 26 chráněných druhů. S takovým prodlužováním výstavby dálnic chce ministerstvo dopravy skoncovat.

Ministr dopravy chce teď nově zavést kauce a to v případě, že někdo vydané stavební povolení napadne. Dan Ťok chce novinku uvést v život příští rok.

"Kauce na tu připomínku je v našem návrhu 25 tisíc a za každou opakovanou je 10 tisíc. Jakmile ten nadřízený orgán uzná, že ta připomínka je platná a je potřeba změnit stanovisko, tak se peníze vrátí," vysvětluje Ťok.

"Podle nás je to typický antidemokratický prvek, neboť zabrání tomu, aby se občané angažovali v rámci právního demokratického státu, a zajímali se o to, co se v jejich okolí staví," zlobí se předseda Dětí země Miroslav Patrik.

V minulosti u nás ale stavbu dálnic neblokovali jen aktivisté. Spor mezi farmářkou Ludmilou Havránkovou a státem o výkup pozemků pro dálnici D11 trval 20 let. Úsek do Hradce Králové se dostavěl až v létě 2017.

Úplný rekord ale patří dálnici D8. Ta byla kvůli tahanicím s ekology dokončena až po dvaatřiceti letech. Aktivisté tam stavbu zdržovali kvůli narušení biotopů a krajinného rázu a kácení stromů. Otevření se dočkala v roce 2016.