Bude MHD v Praze zdarma? Město by přišlo o 4 miliardy ročně!

Sociální demokracie v Praze by chtěla v případě úspěchu ve volbách zavést jízdné zdarma pro Pražany na veškerou městskou hromadnou dopravu, a to včetně metra. Podle ČSSD by to mohlo vést k zlepšení dopravní situace v hlavním městě a zároveň by se to mělo pozitivně promítnout do peněženek voličů. Podmínkou by bylo trvalé bydliště v hlavním městě.



Magistrátní pokladna by tím ale mohla přijít až o 4 miliardy korun ročně. Například poslanec Pirátů Mikuláš Ferjenčik tento předvolební tah označil za laciný a podle něj se by se tím musela v Praze omezit část investic.



Nyní se dá koupit roční jízdné za 3650 korun pro dospělého cestujícho. Student pak na deset měsíců zaplatí 2400 korun, senior dá za pět měsíců celkem 1100 korun.