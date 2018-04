Bude mít Meghan korunku po Dianě? Klenotník to prozradil

Do svatby prince Harryho a americké herečky Meghan Markle zbývají pouhé čtyři týdny a Velkou Británii pohltilo svatební šílenství. Britové řeší i ten sebemenší detail. Spekulují o šatech i o špercích.

Čelenka zdobená drobnými kvítky z desítek diamantů nebo ornamenty, kde hlavní roli hrají perly. Bude čelenka zářit i ve vlasech Meghan Markle? Britové jsou přesvědčení, že ano.

reklama

"Otázkou není, zda se královské rodině čelenky líbí, ale fakt, že veřejnost chce vidět pompéznost a luxus a neexistuje lepší způsob, jak ho ukázat, než šperky. Nevěsta s čelenkou vypadá naprosto úchvatně," vysvětlil majitel klenotnictví Omar Vaja.

Rozvedená americká herečka by byla za posledních 100 let první královskou nevěstou, která by čelenku neměla. Pyšnila se jí královna Alžběta II., které korunku půjčila její matka. Před osmi lety zářivý klenot zdobil i závoj vévodkyně Kate.

Diamantová čelenka se stala jednou z ikon svatby prince Charlese a Brity milované Diany. Řada z nich proto doufá, že si Meghan na svůj velký den vezme právě tuhle tiáru. "Pravděpodobnější je, že si půjčí některou z čelenek ze sbírky královny Alžběty," myslí si Vaja.

Klenotnictví v centru Londýna vyrábí čelenky pro královskou rodinu už dlouhá desetiletí. Jeden takový skvost vyjde v přepočtu na bezmála dva miliony korun.

Meghan Markle a princ Harry zatím svatbu, zdá se, neřeší. Program mají totiž nabitý královskými povinnostmi - dnes se například setkali se zástupci britského Společenství národů.