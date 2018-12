Hrozí nedostatek dětských lékařů, třetina jich může do 5 let skončit

Až třetina dětských lékařů pravděpodobně do pěti let uzavře své praxe, uvedlo Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost. Důvodem je jejich vysoký věk. Už nyní se Česko potýká s nedostatkem dětských lékařů, je tak možné, že za pár let bude situace mnohem horší.