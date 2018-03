Bude v létě málo vody? Hydrolog prozradil, jak na tom teď jsme

Zahrádkáři a majitelé bazénů to mají ještě v živé paměti. Kvůli extrémním suchům zakazovaly obce napouštět vodu do bazénů nebo s ní zalévat. Špatný byl i stav povrchových vod. Třeba z Orlické přehrady musely v roce 2015 na podzim tahat lodě jeřábem, protože jinak by je majitelé před zimou z vody nedostaly. Hladina totiž poklesla o dobrých 10 metrů. Čeká nás letos něco podobného?

"Pokud jde o aktuální stav mělkých vrtů z týdne od 5. do 11. března, tak tam ta situace není vůbec dobrá," prozradil TV Nova hydrolog Martin Zrzavecký z Oddělení podzemních vod Českého hydrometeorologického ústavu.

"V porovnání s dlouhodobým průměrem jsme velmi nízko. Dá se říct, že na 90 % území České republiky jsme mírně pod normálním stavem. A jsou i oblasti silně pod normálním stavem," upozornil Zrzavecký.

Podle něj ale klíčové dny, které určí, jaká bude hladina podzemních vod, teprve přijdou. "Ještě je předčasné hodnotit, jestli se letos hladinu podzemních vod podaří doplnit," řekl Zrzavecký. Na horách ještě zůstává sníh, ten navíc není jediným faktorem, který je pro doplnění stavu podzemních vod důležitý.

"Záleží také na jarních srážkách. Nejsou sice tak intenzivní, jako ty letní přívalové, ale jsou dlouhodobé a přichází v období, kdy ještě neroste tolik vegetace, která by si tu vodu brala," prozradil Zrzavecký.

Očekávat problémy by měli lidé hlavně na jihu Moravy, která se potýkala s nedostatkem vod už před rokem 2015, kdy Česko začala trápit extrémní sucha. Nejjednodušší způsob, jak předejít nedostatku vody, je si ji nashromáždit v době, kdy jí je dostatek.

A podle hydrologů to, že lidé dešťovou vodu jímají, přírodě nevadí. "To, co teče ze střechy, není takové množství, aby to té přírodě chybělo. Mnohem horší je, když je zastavěné území, tam se do toho podzemí nic nedostane, kanalizace to svede do povrchového toku, odteče to z našeho území a o tu vodu přijdeme," dodal hydrometeorolog.