Budete mít nárok na důchod, nebo vás šéf ošidil? Ověřte si to!

Zatímco někteří do práce chodí rádi, jiní už odpočítávají roky, kdy si užijí zaslouženého důchodu. Nepříjemným překvapením ale při žádosti o důchod může být zjištění, že některé roky, kdy jste tvrdě dřeli, se vám do penze vůbec nepočítají. Lze si to ale jednoduše ohlídat.