Budou bílé Vánoce? Pranostiky našich babiček mluví jasně!

Říká se, že pokud byl teplý říjen, čeká nás studený listopad. A jelikož letošní říjen byl rekordně teplý, měli bychom se v následujících dnech připravit na rapidní ochlazení. Meteorologové ale ještě v příštím týdnu slibují malé babí léto. Pokud se jejich předpověď vyplní, platit by mohla pranostika: "Když krtek v listopadu ryje, budou na vánoce létat komáři." Na ladovské vánoce to tak moc nevypadá.

Další pranostiky ale mluví úplně jinak. "Stromy-li v listopadu kvetou, sahá zima až k létu," říká se. A fotkami kvetoucích stromů se to v poslední době na internetu jen hemží. Traduje se taky, že když je na Všech svatých mrazivo, bude zima teplivo, naopak když déšť tu je, třeba za pecu vlézt. Ruku na srdce, o mrazu si můžeme dnes nechat jen zdát a předpovědi mluví také o dešti. Další důvod, proč předpokládat, že zima bude mrazivá.

A jak to tedy vypadá se zmiňovaným sněhem? "Nepřijde-li sníh na Vše svaté v noci, přijde o svatém Martině se vší mocí," praví další říkačka. Dnes to na nadílku příliš nevypadá, za týden se tak máme na co těšit. To potvrzuje také tvrzení, že když na Dušičky jasné počasí panuje, příchod zimy to oznamuje.

Pokud by pranostiky měly pravdu, tak nás sice čeká tuhá zima, ale spíš až po vánocích. "Jak na Vše svaté, tak měsíc po nich," říká se. Prosinec by tak teplotně mohl být hodně příjemný. To dokládá i moudro, že jíní o Všech svatých věští tuhé mrazy vánocích - jinovatku ale dnes po ránu v nížinách rozhodně vidět nebylo.

Asi nejvíc pranostik se vztahuje k 11. listopadu a svatému Martinovi. Už odmalička nám říkali, že ten jezdí na bílém koni, v posledních letech to ale není pravidlo. I on by ale mohl nastínit, jak budou letošní vánoce vypadat. Platí totiž dvě pranostiky: "O Martině po ledu, o vánocích po blátě," a také: "Martin a Kateřina na blátě, vánoce na ledě." Nezapomeňte proto příští neděli sledovat počasí , právě v ten den by se totiž mohlo rozhodnout o tom, jestli se po letech konečně dočkáme bílých Vánoc.