Budou peníze na opravy silnic? Vláda pořád nenašla 4 miliardy

Stát napíná kraje a stále jim nepotvrdil peníze na opravy silnic nižších tříd. Tyto finance jsou přitom pro kraje klíčové, bez nich by měly velké problémy s financováním údržby silnic druhých a třetích tříd. Na pátečním jednání vlády a Asociace krajů se řešilo i silniční mýto.

Silnice druhý a třetích tříd spadají pod kraje, ty mají však dost napnuté rozpočty. Státní kasa proto v předcházejících letech vždy nějaké peníze poslala. Nyní má však problémy finance najít. Bez pomoci státu by se mohly opravy silnic značně zpomalit.



Na dlouhodobém systému financování silnic nižších tříd se zástupci vlády s hejtmany zatím nedomluvili. Hejtmanka Jan Mračková Vildumetzová (ANO) uvedla, že stát zatím bude peníze hledat z nespotřebovaných zdrojů státního rozpočtu. Ráda by ale do budoucna našla dlouhodobé systémové řešení, které by zajistilo peníze na opravy silnic druhé a třetí třídy pro kraje.



Premiér Andrej Babiš (ANO) řekl, že vláda chce pro kraje uvolnit zhruba čtyři miliardy korun. Vzhledem ke zvyšujícím se nárokům na státní rozpočet se však podle něj zatím nenašly. Doplnil, že ministryně financí Alena Schillerová a ministr dopravy Dan Ťok (oba za ANO) budou peníze pro kraje hledat v rozpočtu v prvních měsících roku.



Babiš se vyjádřil také ke své myšlence převést v budoucnu komunikace nižších tříd zpět na stát, o které mluvil ve středu. "Diskutovali jsme o tom, ale není to reálné. Byl to spíše takový povzdech selského rozumu nad tím, jak státní systém funguje," uvedl v pátek.



Vláda se zástupci krajů projednávala také memorandum, které umožní zavedení nulové sazby mýta na silnicích prvních tříd, o které se mýtný systém rozšíří po roce 2019. Hejtmani kvůli tomu budou jednat s jednotlivými starosty, se kterými společně vyberou úseky bez poplatku. Stát bude rozhodnutí krajů respektovat.



Mýtný systém se od roku 2020 rozšíří o 900 kilometrů silnic prvních tříd. Kraje byly dlouhodobě proti tomuto rozšiřování, protože se obávaly toho, že se tranzitní doprava přesune na silnice nižších tříd.



Současná mikrovlnná technologie bude nahrazena satelitním systémem. V tendru na provozovatele zvítězilo konsorcium CzechToll/SkyToll s nabídkou 10,75 miliardy korun za desetiletý provoz systému. Předpokládaný výnos z mýta měl být mezi 140 až 150 miliardami korun za deset let, po umožnění nulové sazby na vybraných úsecích však bude nejspíš nižší. Dosud stát za takřka dvanáctiletý provoz mýta vybral přes 96 miliard korun.



Elektronické mýtné pro kamiony bylo spuštěno v roce 2007, systém funguje na více než 1400 kilometrech dálnic a vybraných částech silnic první třídy.