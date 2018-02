Budoucnost stavebnictví? Dům z 3D tiskárny má stát už letos!

Americká architektonická společnost nedávno představila první dům vyrobený 3D tiskárnou. Zatím se jedná o projekt, stát by však měl už do konce tohoto roku!

Architektonická společnost WATG Chicago představila dům s názvem Curve Appeal. Ten má být vybudován do konce tohoto roku v přírodě na okraji města Chattanooga v americkém státě Tennessee. Dům vyrobený na 3D tiskárně disponuje neotřelým designem a vzdušným minimalisticky zařízeným interiérem.

Energeticky soběstačný dům by měl být vyroben technologií tisku s názvem "Freeform", která umožňuje i složitější konstrukční formy. Tvar domu není jen esteticky atraktivní, ale i funkční. Oblouk totiž poskytuje vysokou strukturální tuhost s možností využití různých záchytných bodů po celé jeho délce.

Samotné výstavbě domu předchází celá řada zkoušek a testů. Nosníky, které by měly být ke stavbě použity, měří 90 centimetrů na délku, váží pouhých 2,2 kg a unést by měly až 1630 kilogramů. Architektonické studio WATG s projektem tohoto futuristického domu zvítězilo v roce 2016 v soutěži Freeform Home Design Challenge. Za první místo získali architekti odměnu 8 tisíc dolarů, kterou použili k realizaci svých plánů. Hotovo by mělo být na konci roku 2018.