Buďte v teple a šik i v třeskuté zimě

Leden je tu a s ním konečně i ta pravá mrazivá zima. S klesajícími teplotami ale vyvstává otázka: Co na sebe, abych neumrzla, a nevypadala přitom jako jedna velká sněhová koule? My v Lunzo víme, jak na to.

Buďte elegantní a sexy i v zimě



Dámský zimní kabát je nepostradatelným kouskem šatníku každé moderní ženy. Do práce, na rande i za zábavou můžete vyrazit ve stylovém propínacím kabátku s výrazným límcem. A zdaleka se nemusíte omezovat jen na klasickou černou nebo univerzální šedou barvu. Nebojte se sáhnout po sněhově bílé, či trendy hořčicově žluté barvě.



Projmutý střih kabátku bude perfektně kopírovat vaše ženské křivky a vy si pod něj můžete obléct i své oblíbené elegantní šaty. Límce jsou nyní v kurzu, zvláště ty kožešinové. Tento je z praktických důvodů možné i odepnout. Zimní kabát s páskem doplňte jednoduchou černou kabelkou a vysokými kozačkami a můžete vyrazit do víru velkoměsta.Ani letos nešlápnete vedle se zimními bundami typu parka v nejrůznějších pastelových odstínech. Tyto stylové dámské zimní bundy s oblíbeným delším střihem vás díky měkoučkému vnitřnímu kožíšku zaručeně zahřejí za každého počasí. Do velkých předních kapes uložíte rukavice a kulicha na horší časy, a když bude hodně zle, schováte se do teplé kapuce zdobené umělou kožešinou.Nebojte se pohrát si s barvičkami.zářivou lososovou, nebo svěží mint barvou. Romantické povahy mohou sáhnout po různých odstínech růžové a červené barvy. A na své si přijdou i milovnice černé a khaki.Zimní bundy typu parka můžete doplnit velkou sportovní crossbody kabelkou a kotníkovými zimními botami s kožíškem . Výhodou tohoto módního kousku je jeho univerzální využití. Ať už v parce vyrazíte s kamarádkami do kina, na nákupy, nebo na poštu, vždy uděláte parádu.Náš další tip je pro ženy a dívky, které mají rády. V třeskuté zimě není nic lepšího než pořádná prošívaná zimní bunda s velkým límcem a dlouhým střihem, do které se můžete pěkně zachumlat. Dlouhý zip vpředu zapnete až po bradu a ledový vítr, sníh a mráz na vás budou krátcí. A věřte, že i vaše babička by radostí zatleskala, že nemáte holá bedra, a tudíž vám nenastydnou ledviny, vaječníky atd.V khaki barvě a v kombinaci s černými úzkými kalhotami a kotníkovými botami na podpatku oslníte na ulici nejednoho muže.Už dávno neplatí, že pro krásu se musí trpět. V zimních bundách a kabátech od Lunzo.cz budete vypadat šik a přitom se budete cítit pohodlně a v teple. Když bundu nebo kabátek navíc doplníte stylovou čepicí a hřejivou šálou , zapomenete na to, že je venku mínus deset, a vy toto roční období vlastně vůbec nemáte ráda.