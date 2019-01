Dyk popsal bujarého Silvestra: Opili jsme se s dětmi do němoty

Oslavy celebrit stály opravdu za to! Kuriózní tradici dodržuje kouč připravované pěvecké show televize Nova The Voice ČeskoSlovensko Vojtěch Dyk. "My vždycky jdeme do hospody, tam se vožereme do němoty s dětma, a pak se snažíme chytat kapry v Čertovce," pobavil svou odpovědí herec a zpěvák.

Frontman kapely Kabát má prý za sebou divokých večírků už dost, proto si letos silvestra užil doma s rodinou. "My vždycky jdeme na pole, tam vystřelíme nějaký rachejtle. Zapálím to a pak čekám, jestli sousedovi neshoří barák," vypráví zpěvák Pepa Vojtek.

Zpěvák Tomáš Klus byl také s rodinou, ovšem na chalupě. O novoroční přání se postaral jeho syn Alfréd. A pozdrav svým fanouškům poslaly na Nový rok také další celebrity. "Moc bych vám chtěla popřát do nového roku zdravíčko, štěstíčko a lásku! Užívejte si ji a mějte se rádi," zdravila diváky TV Nova zpěvačka Tereza Mašková.

"Ať jste zdraví, veselí a užíváte si života!" přeje fanouškům Pepa Vojtek. "A nedávejte si předsevzetí na nový rok, stejně ho nedodržíte!" vzkazuje.

"Já vám chci ze srdce popřát krásný nový rok. Buďte zdraví," zdravila diváky účastnice show Tvoje tvář má známý hlas zpěvačka Eva Burešová.



"Šťastný nový rok Ať pořád diváci koukají na kvalitní věci," přidal se k přáním herec ze seriálu Specialisté Jakub Štáfek.

"Divákům televize Nova do nového roku jen to nejlepší, hlavně ať zůstanete věrni své televizi," popřál herec Pavel Soukup.